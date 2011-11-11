به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نوروزی ظهر جمعه در دومین نشست آموزشی برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاه اصفهان در ارتباط با اهمیت کرسیهای ازاد اندیشی بیان داشت: کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها یک کار تشریفاتی و دغدغه سیاسی نیست بلکه روح و ماهیت انقلاب اسلامی ایران در این کرسیها نهفته است.
وی تصریح کرد: ما باید در کرسیهای آزاد اندیشی فراتر از حل موضوعات سیاسی به دنبال ایجاد فضای متفاوت برای جمهوری اسلامی در جهان باشیم و پیامهای روشنی را از انقلاب به دنیا صادر کنیم.
مشاور رئیس نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاهها با بیان اینکه این کرسیها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و ایشان در بالاترین سطح از چنین محافلی حمایت میکنند، افزود: اگر مایل به اثر گذاری جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه خاورمیانه و جهان هستیم و قصد داریم رشد و بالندگی نظام اسلامی را به جهان نشان دهیم، باید برگزاری کرسیها و مباحث آکادمیک و نیز نقد و بررسی موضوعات روز را جزو اصلیترین مباحث خود در دانشگاهها قرار دهیم.
وی یادآور شد: از سال 1957 جنبشهایی در میان دانشگاهیان در اعتراض به نظامهای سرمایه داری به وجود آمد و دانشجویان اعلام کردند که هر تعدی را با عنوان دموکراسی آزادی خواهی نمیپذیرند و این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که دولتهای لیبرال دموکرات در اوج قدرت خود بودند.
نوروزی با اشاره به سخن خوخف فیلسوف فرانسوی در تبیین انقلاب ایران گفت: این فیلسوف فرانسوی میگوید: انقلاب اسلامی ایران معجزه ایاست که ارزشهای بزرگ چون اخلاق و سیاست را با یکدیگر آشتی داد و میان آنها پیوند برقرار کرد که این اتفاق تکالیفی را روی دوش دانشجویان قرار داد.
انقلاب باید به دوش نخبگان در منظر جهانی نقش آفرینی کند
وی اظهار داشت: پس از تسخیر سفارت آمریکا، گروههای مختلف دانشجویان ایرانی به کشورهای دیگر سفر میکردند و دکترین و مبانی انقلاب را در بلوکهای شرق و غرب به بحث و گفتگو میگذاشتند.
مشاور رئیس نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاهها تاکید کرد: کرسیهای آزاد اندیشی و نظریه پردازی یک اتفاق بزرگی است که باید نقش خودش را در داخل کشور و خارج از مرزها نشان دهد و انقلاب باید به دوش نخبگان در منظر جهانی نقش آفرینی کند.
وی تصریح کرد: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم انقلاب ایران مسیر حرکت دنیا را عوض کرد و روح حرکت اجتماعی در دنیا تحت تأثیر انقلاب ایران تغییر پیدا کرد و فضای جدیدی در جهان رقم خورد که باید در محافل دانشجویی و حوزههای فرهیخته این تحولات دنبال شود.
فضای جهانی منتظر پیامهای ایران است
نوروزی با بیان اینکه فضای جهانی منتظر پیامهای ایران است، گفت: اگر ما بنیانهای فکری جهان را هدف قرار دادیم، نمیتوانیم درگیر بحثهای جزئی کم اهمیت شویم.
وی تاکید کرد: در کرسیهای آزاد اندیشی باید مباحثی جون انتخابات، جریان فکری روسای جمهور کشور، اتفاقات پس از انتخابات 88، و نیز جنبههای فکری جدیدی که پس از انقلاب شکل گرفت، تبیین و تفسیر شود.
انسداد سیاسی و فکری را در دانشگاهها نمیپذیریم
مشاور رئیس نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاهها بیان داشت: کرسیها باید به بالندگی فضای فکری در دانشگاهها کمک کنند و ما خمودگی و انسداد سیاسی و فکری را در دانشگاهها نمیپذیریم.
وی ادامه داد: نقد، نظریه پردازی و آزاد اندیشی همه یک هدف را دنبال میکنند و آن ایجاد جوشش و حرکت در دانشگاهها است و برای همین است که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردهاند که فضای فکری دانشجویان هیچ حد و مرزی ندارد.
نقد مسئولان در دانشگاهها خط قرمز ندارد
نوروزی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان اظهار داشت: ایشان فرمودند که در نقد مسئولان در دانشگاهها خط قرمز نداریم به شرط آنکه فضای علمی رعایت شود و افتخار اسلام این است که همه به آزادی اندیشه در حوزههای مختلف دعوت شدهاند و این در شرایطی است که در تمام تفکرات جهان نقاط ممنوعهای وجود دارد.
وی یادآور شد: خط قرمز برای ما در محافل دانشجویی جایی است که فضای علمی رعایت نشود و دانشجویان سرباز پیاده جریانهای دیگر شوند.
مشاور رئیس نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاهها با اشاره به اینکه در کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها باید نقد بر اتفاقات حال، گذشته و آینده گذاشته شود، ادامه داد: گذشته ایران به عنوان کشوری مدعی که همواره پرچم دار توحید به ویژه پس از ظهور اسلام بوده است و توانسته استبدادهایی را که در ادوار مختلف تاریخی بر این کشور تحمیل شده با موفقیت پشت سر بگذارد لذا این مباحث باید به بحث گذاشته شود.
وی افزود: باید انقلاب ایران با انقلابهایی که در کشورهای مختلف روی داده مقایسه شود؛ چرا که هیچ انقلابی چون انقلاب ایران از حریم آزادی و دفاع از آن سخن نگفته است و گروهها و احزاب هیچ انقلابی چون ایران از آزادی عمل دفاع نکردهاند.
نوروزی تاکید کرد: همچنین باید تحولات غرب و تئوریهای آنها به بحث گذاشته شود و در ارتباط با حوزه اندیشه غرب تحلیل و تفسیر شود.
وی با بیان اینکه غرب با تئوری فعالیتهای پارلمانی امروز در نقطه ایستایی قرار دارد، اظهار داشت: اندیشه غرب پس از گذراندن دوران سنت و پست مدرن به نقطه توقف و بازگشت به قبل رسیده است و با وجود فراهم آوردن تکنولوژی در این منطقه اما در حوزه دین و سیاست غربیها تسلیم ایران هستند.
مشاور رئیس نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاهها ادامه داد: استفاده از پیشوندهایی چون نئو و پسا در کنار اندیشههای فکری چون سوسیالیسم و محافظه کاری حکایت از پایان عمر تفکر سیاسی مدرن و آغاز تفکر فرا مدرن در غرب دارد.
وی تصریح کرد: غرب به بنیاد آغازین خود بازگشت میکند و فضا را برای مدیریت انقلاب اسلامی ایران در جهان فراهم میکند و نمونه آن وقوع بیداریهای اسلامی در کشورهای خاورمیانه و آفریقایی و نیز موج اعتراضها به نظام سرمایه داری در غرب است.
نوروزی تاکید کرد: تمامی این تحولات و راهکارها برای مدیریت انقلاب در افکار و فضای جهانی باید در کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها به بحث گذاشته شده و پیگیری شود.
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