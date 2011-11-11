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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

مصطفی نوروزی:

غربی‌ها در دین و سیاست تسلیم ایران هستند/ انقلاب ایران منادی آزادی

غربی‌ها در دین و سیاست تسلیم ایران هستند/ انقلاب ایران منادی آزادی

اصفهان – خبرگزاری مهر: مشاور رئیس نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها گفت: اندیشه های غربی پس از گذراندن دوران سنت و پست مدرن به نقطه توقف و بازگشت به قبل رسیده و در حوزه دین و سیاست تسلیم ایران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نوروزی ظهر جمعه در دومین نشست آموزشی برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه اصفهان در ارتباط با اهمیت کرسی‌های ازاد اندیشی بیان داشت: کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها یک کار تشریفاتی و دغدغه سیاسی نیست بلکه روح و ماهیت انقلاب اسلامی ایران در این کرسی‌ها نهفته است.

وی تصریح کرد: ما باید در کرسی‌های آزاد اندیشی فراتر از حل موضوعات سیاسی به دنبال ایجاد فضای متفاوت برای جمهوری اسلامی در جهان باشیم و پیام‌های روشنی را از انقلاب به دنیا صادر کنیم.

مشاور رئیس نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها با بیان اینکه این کرسی‌ها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و ایشان در بالاترین سطح از چنین محافلی حمایت می‌کنند، افزود: اگر مایل به اثر گذاری جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه خاورمیانه و جهان هستیم و قصد داریم رشد و بالندگی نظام اسلامی را به جهان نشان دهیم، باید برگزاری کرسی‌ها و مباحث آکادمیک و نیز نقد و بررسی موضوعات روز را جزو اصلی‌ترین مباحث خود در دانشگاه‌ها قرار دهیم.

وی یادآور شد: از سال 1957 جنبش‌هایی در میان دانشگاهیان در اعتراض به نظام‌های سرمایه داری به وجود آمد و دانشجویان اعلام کردند که هر تعدی را با عنوان دموکراسی آزادی خواهی نمی‌پذیرند و این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که دولت‌های لیبرال دموکرات در اوج قدرت خود بودند.

نوروزی با اشاره به سخن خوخف فیلسوف فرانسوی در تبیین انقلاب ایران  گفت: این فیلسوف فرانسوی می‌گوید: انقلاب اسلامی ایران معجزه ای‌است که ارزش‌های بزرگ چون اخلاق و سیاست را با یکدیگر آشتی داد و میان آن‌ها پیوند برقرار کرد که این اتفاق تکالیفی را روی دوش دانشجویان قرار داد.

انقلاب باید به دوش نخبگان در منظر جهانی نقش آفرینی کند

وی اظهار داشت: پس از تسخیر سفارت آمریکا، گروه‌های مختلف دانشجویان ایرانی به کشورهای دیگر سفر می‌کردند و دکترین و مبانی انقلاب را در بلوک‌های شرق و غرب به بحث و گفتگو می‌گذاشتند.

مشاور رئیس نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها تاکید کرد: کرسی‌های آزاد اندیشی و نظریه پردازی یک اتفاق بزرگی است که باید نقش خودش را در داخل کشور و خارج از مرزها نشان دهد و انقلاب باید به دوش نخبگان در منظر جهانی نقش آفرینی کند.

وی تصریح کرد: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم انقلاب ایران مسیر حرکت دنیا را عوض کرد و روح حرکت اجتماعی در دنیا تحت تأثیر انقلاب ایران تغییر پیدا کرد و فضای جدیدی در جهان رقم خورد که باید در محافل دانشجویی و حوزه‌های فرهیخته این تحولات دنبال شود.

فضای جهانی منتظر پیام‌های ایران است

نوروزی با بیان اینکه فضای جهانی منتظر پیام‌های ایران است، گفت: اگر ما بنیان‌های فکری جهان را هدف قرار دادیم، نمی‌توانیم درگیر بحث‌های جزئی کم اهمیت شویم.

وی تاکید کرد: در کرسی‌های آزاد اندیشی باید مباحثی جون انتخابات، جریان فکری روسای جمهور کشور، اتفاقات پس از انتخابات 88، و نیز جنبه‌های فکری جدیدی که پس از انقلاب شکل گرفت، تبیین و تفسیر شود.

انسداد سیاسی و فکری را در دانشگاه‌ها نمی‌پذیریم

مشاور رئیس نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها بیان داشت: کرسی‌ها باید به بالندگی فضای فکری در دانشگاه‌ها کمک کنند و ما خمودگی و انسداد سیاسی و فکری را در دانشگاه‌ها نمی‌پذیریم.

وی ادامه داد: نقد، نظریه پردازی و آزاد اندیشی همه یک هدف را دنبال می‌کنند و آن ایجاد جوشش و حرکت در دانشگاه‌ها است و برای همین است که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که فضای فکری دانشجویان هیچ حد و مرزی ندارد.

نقد مسئولان در دانشگاه‌ها خط قرمز ندارد

نوروزی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان اظهار داشت: ایشان فرمودند که در نقد مسئولان در دانشگاه‌ها خط قرمز نداریم به شرط آنکه فضای علمی رعایت شود و افتخار اسلام این است که همه به آزادی اندیشه در حوزه‌های مختلف دعوت شده‌اند و این در شرایطی است که در تمام تفکرات جهان نقاط ممنوعه‌ای وجود دارد.

وی یادآور شد: خط قرمز برای ما در محافل دانشجویی جایی است که فضای علمی رعایت نشود و دانشجویان سرباز پیاده جریان‌های دیگر شوند.

مشاور رئیس نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها با اشاره به اینکه در کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها باید نقد بر اتفاقات حال، گذشته و آینده گذاشته شود، ادامه داد: گذشته ایران به عنوان کشوری مدعی که همواره پرچم دار توحید به ویژه پس از ظهور اسلام بوده است و توانسته استبدادهایی را که در ادوار مختلف تاریخی بر این کشور تحمیل شده با موفقیت پشت سر بگذارد لذا این مباحث باید به بحث گذاشته شود.

وی افزود: باید انقلاب ایران با انقلاب‌هایی که در کشورهای مختلف روی داده مقایسه شود؛ چرا که هیچ انقلابی چون انقلاب ایران از حریم آزادی و دفاع از آن سخن نگفته است و گروه‌ها و احزاب هیچ انقلابی چون ایران از آزادی عمل دفاع نکرده‌اند.

نوروزی تاکید کرد: همچنین باید تحولات غرب و تئوری‌های آن‌ها به بحث گذاشته شود و در ارتباط با حوزه اندیشه غرب تحلیل و تفسیر شود.

وی با بیان اینکه غرب با تئوری فعالیت‌های پارلمانی امروز در نقطه ایستایی قرار دارد، اظهار داشت: اندیشه غرب پس از گذراندن دوران سنت و پست مدرن به نقطه توقف و بازگشت به قبل رسیده است و با وجود فراهم آوردن تکنولوژی در این منطقه اما در حوزه دین و سیاست غربی‌ها تسلیم ایران هستند.

مشاور رئیس نهاد رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها ادامه داد: استفاده از پیشوندهایی چون نئو و پسا در کنار اندیشه‌های فکری چون سوسیالیسم و محافظه کاری حکایت از پایان عمر تفکر سیاسی مدرن و آغاز تفکر فرا مدرن در غرب دارد.

وی تصریح کرد: غرب به بنیاد آغازین خود بازگشت می‌کند و فضا را برای مدیریت انقلاب اسلامی ایران در جهان فراهم می‌کند و نمونه آن وقوع بیداری‌های اسلامی در کشورهای خاورمیانه و آفریقایی و نیز موج اعتراض‌ها به نظام سرمایه داری در غرب است.

نوروزی تاکید کرد: تمامی این تحولات و راهکارها برای مدیریت انقلاب در افکار و فضای جهانی باید در کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها به بحث گذاشته شده و پیگیری شود.

کد مطلب 1457478

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