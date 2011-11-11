215 بقعه متبرکه مازندران دارای سند مالکیت شد

رضاعلی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ادارات اوقاف و امور خیریه تنکابن، با اخذ 45 سند، بندپی بابل 27 و ساری 26 سند به ترتیب رتبه های اول تا سوم استان قرار دادند.

وی با بیان اینکه اخذ سند مالکیت برای بقاع متبرکه مازندران از جمله برنامه های مهم این اداره کل است، افزود: برای به تثبیت رساندن املاک و موقوفات امامزادگان باید تلاش جدی صورت گیرد.

معاون بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران اضافه کرد: در این زمینه برای تسریع در صدور سند مالکیت برای بقاع متبرکه مازندان به همکاری بیشتر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نیاز است.

زارع، به جایگاه و اهمیت بالای اماکن متبرکه زیارتی در میان شهروندان مازندرانی اشاره کرد و گفت: اماکن متبرکه متعلق به همه مردم بوده و افتخار مردم مازندران به این است که میزبان نوادگان معصومان (ع) هستند.

وی یادآورشد: در تثبیت موقوفاتی که برای بقاع متبرکه هستند نیاز به همکاری همه مردم بوده تا هم به نیات واقفان عمل شود و در جهت ساماندهی بقاع مشارکت عمومی صورت گیرد.

مازندران بیش از هزار و200 بقاع متبرکه زیارتی دارد و از این حیث رتبه دوم کشور است.