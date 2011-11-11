ژاپن در خانه تاجیکستان به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ظهر امروز جمعه با دیدار تیم‌های تاجیکستان و ژاپن آغاز شد.

در این دیدار که از گروه C مسابقات و به میزبانی تیم تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد، تیم ژاپن صاحب برتری 4 بر صفر شد.

برای تیم ژاپن در این دیدار خارج از خانه یاسویوکی کونو (36)، شینجی اوکازاکی (61 و 2+90) و ریویچی مائدا (82) گل زدند تا این تیم همچنان با 10 امتیاز به صدرنشینی خود در گروه C از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا ادامه دهد.

دیگر دیدار این گروه را امروز تیم‌های ازبکستان و کره شمالی در ورزشگاه مرکزی شهر تاشکند برگزار خواهد کرد.