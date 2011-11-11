محاسبه دو شاخص در آمار بیکاری/ طرح سیمابر در گلستان فعال نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت افزود: بنابراین به نظر می رسد تهیه یک شاخص ترکیبی از این دو شاخص برای ابهام زدایی آمارهای بیکاری در کشور راه حل خوبی باشد.

وی از بحث اشتغال به عنوان مهم ترین موضوع کشور نام برد و تصریح کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و با نزدیک تر شدن به پایان عمر دولت دهم برخی از افراد انتقادات غیرمنصفانه ای را نسبت به آمار های دولت مطرح می کنند که باید با ارائه شاخص های جدید این ادعاها را بی اثر کرد.

استاندار گلستان خواستار تسریع در انتشار نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سالجاری برای استفاده از آن در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی وبرای برنامه ریزی و توسعه استان در سال آینده شد.

قناعت افزود: امیدواریم مرکز آمار ایران انتشار نتایج سرشماری را تسریع ببخشد تا بتوانیم در انتخابات مجلس شورای اسلامی از آن استفاده کنیم.

وی افزود: بر این اساس می توانیم آمار واجدین شرایط را به تفکیک در استان ها و شهرستان ها در اختیار داشته باشیم.

طرح سیمابر در گلستان فعال نشد

استاندار گلستان هم چنین به طرح سیمابر اشاره کرد و اظهار داشت: سیستم یکپارچه مدیریت آمار و برنامه ریزی از مصوبات شورای اداری استان در دی ماه سال گذشته با حضور رئیس مرکز آمار ایران بوده که متأسفانه تاکنون فعال نشده است.

قناعت ادامه داد: در آن جلسه مقرر شده بود که 50 درصد اعتبارات اجرایی شدن این طرح از سوی مرکز آمار ایران در اختیار استان قرار بگیرد که این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

وی از عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران خواست: تا این اعتبارات به استان تخصیص پیدا کند تا شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

وی هم چنین خواستار افزایش سرجمع اعتبارات سرشماری در استان شد و گفت: به دلیل برودت هوا و بارش برف و باران در استان و سختی کار مأموران سرشماری این اعتبارات و حق الزحمه این افراد افزایش پیدا کند.

استاندار گلستان همچنین گفت: ما برای سفر چهارم هیئت دولت اعلام آمادگی کرده ایم و سازمانها و نهادها باید از هم اکنون آمادگی خود را برای سفر داشته باشند.



قناعت گفت: در بخش مصوبات سفر همکاری همه سازمانها باید با دبیر خانه پیگیری ومصوبات سفر همکاری داشته باشند.



وی ادامه داد: از افتخارات گلستان این است که مرکز جامعه المصطفی که تنها در چهار شهر تهران، قم،اصفهان و مشهد احداث شده است در گلستان نیز به عنوان پنجمین شهر احداث شده و از مراکز علمی حیاتی استان است.



وی با اشاره به اینکه سازمانها از این مرکز بازدید داشته باشند، ادامه داد: در این مرکز از مذاهب و کشورهای مختلف شده اند و سازمانهای استان همکاری مطلوبی با این نهاد داشته باشند.



استاندار گلستان تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت و بسته فرهنگی سفر سال 90 نیز می تواند چند طرح از این مجتمع را به انجام برساند.