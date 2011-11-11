به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الریاضیه عربستان امروز اکثر صفحات خود را به مسابقه تیم ملی عربستان با تایلند اختصاص داده بود و عکس صفحه اصلی این روزنامه هم صحنه‌ای از آخرین تمرین این تیم بود که تیتر"عربستان باز می گردد، همه شما را دوست داریم" تیتر اصلی این روزنامه بود.

در صفحه هفتم این روزنامه در مطلبی بلند به وضعیت گروه‌های پنجگانه مرحله سوم رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا اشاره شده است. نویسنده این مطلب پیروزی عربستان برابر تایلند و متوقف شدن استرالیا برابر عمان را بهترین اتفاق برای تیم ملی کشورش برشمرده و آن را زمینه بازگشت شاگردان "فرانک ریکارد" به گردونه مسابقات عنوان کرده است.

این نویسنده همچنین دیدار امارات با کره‌جنوبی را برای این تیم عربی بسیار مهم دانسته و آرزو کرده امارات این مسابقه مهم را با موفقیت پشت سربگذارد. ضمن اینکه پیروزی عراق برابر چین و اردن مقابل سنگاپور را عامل صعود این دو تیم عربی به مرحله بعد و حذف دو تیم شرق آسیایی دانسته است.

در این مطلب همچنین در ارزیابی گروه E با اشاره به اینکه بحرین در مرحله انتخابی دو جام جهانی گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته و با شکست برابر ترینیداد و توباگو از صعود به جام جهانی 2006 و با باخت برابر نیوزلند از حضور در جام جهانی 2010 باز مانده است، نتایج این تیم در مرحله گروهی این دوره از مسابقات را غیرمنتظره خواند.

نویسنده ورزشی روزنامه همچنین با اشاره به قدرت تیم ایران که بالاتر از قطر و بحرین قرار گرفته است، پیروزی بحرین برابر ایران را برای صعود هر دو تیم عربی ارزشمند خوانده است. ضمن اینکه در انتهای مطلب هم به این موضوع اشاره کرده است که قطر با پیروزی برابر اندونزی راهش را برای صعود به مرحله بعدی این مسابقات هموارتر خواهد کرد.

در صفحه هشتم این روزنامه مطلبی با تیتر "انتقام از ایران" چاپ شده که عکس عبور کردن آندرانیک تیموریان از 2 مدافع بحرینی برای آن در نظر گرفته شده بود. در این مطلب بازی با ایران را مهمترین دیدار بحرین در دور برگشت عنوان کرده و آن را آخرین شانس بحرین برای بقا در این مسابقات دانسته است.

نویسنده این بازی را دیدار انتقام از ایران و بازگرداندن اعتبار فوتبال بحرین دانسته است و تاکید کرده اگر بحرین در این دیدار بتواند تیم ملی ایران را ببرد شانس صعودش به مرحله بعدی بیشتر خواهد شد، گرچه از دست دادن امتیاز در این دیدار و پیروزی قطر برابر اندونزی، شانس صعود تیم قطر به مرحله بعد را بسیار کم می‌کند.

همچنین در صفحه 9 این روزنامه مطلبی با عنوان "سکوت کی‌روش" با عکسی که سرمربی تیم ملی ایران در آن لبخند می‌زند به چاپ رسیده است. در این مطلب آمده است که پس از ورود تیم ایران به بحرین و همچنین در زمان برگزاری تمرین تیم ایران در منامه، دوربین‌های شبکه‌های مختلف عربی درخواست گفتگو با کی‌روش را داشتند که این مربی پرتغالی از انجام مصاحبه امتناع و به نوعی سکوت کرده است.