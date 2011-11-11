تمرینات تیم والیبال کاله مازندران تعطیل شد

نعمت قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمرینات تیم کاله مازندران پس از برگزاری بازی هفته ششم با تیم پیشگامان کویر یزد تعطیل شد و از روز دوشنبه هفته آینده تمرینات این تیم از سر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: این تعطیلات در پی لغو بیش از یک ماهه بازیهای لیگ برتر والیبال به دلیل در پیش بودن تمرینات تیم ملی والیبال بزرگسالان برای حضور در مسابقات قهرمانی والیبال جهان بوده است.

مسئول اطلاع رسانی باشگاه کاله مازندران اضافه کرد: این تصمیم از سوی کادر فنی تیم کاله مازندران گرفته شده و در پی یک ماه بازیهای فشرده لیگ برتر برای بازیکنان این تیم نیاز بود.

قربانی، به حضور سه بازیکن این تیم در اردوی آماده سازی تیم ملی اشاره کرد و گفت: فرهاد نظری افشار، علیرضا نادی و حمزه زرینی بازیکنان تیم کاله در تمرینات تیم ملی حضور دارند.

وی اضافه کرد: این سه بازیکن ملی پوش امسال در ترکیب اصلی تیم کاله در همه مسابقات حضور داشتند و عملکرد آنان قابل قبول بوده است.

مسئول اطلاع رسانی باشگاه کاله مازندران، عملکرد تیم کاله در این فصل را خوب و پیشرفت آن را رو به جلو اعلام کرد و گفت: خوشبختانه تیم کاله در هرشش مسابقه قبلی خود برابرحریفان صاحب برتری شده و به طور حتم با تلاش بازیکنان و کادر فنی این روند را تا پایان بازیهای لیگ ادامه خواهد داد.

قربانی اضافه کرد: مدیران باشگاه کاله امسال سرمایه گذاری خوبی در جذب و تدارکات این تیم برای موفقیت و کسب حداقل قهرمانی در لیگ دیدند و امید است مازندران پس از سالها، قهرمانی در لیگ را تجربه کند.

تیم کاله مازندران، در پایان هفته ششم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور با کسب 15 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.

تیم والیبال کاله مازندران در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، روز 20 آذرماه در آمل میزبان تیم شهرداری ارومیه است.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور حضور دارد.