اولین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری اظهار داشت: در راستای برنامه های عملیاتی سال جهاد اقتصادی، برای نخستین بار آزمونهای ادواری متقاضیان سنجش مهارت به صورت هماهنگ و سراسری در کشور برگزار می شود که آزمون کتبی نخستین مرحله اجرای این طرح روز جمعه مورخ 20 آبان ماه برگزار شد.

وی گفت: چهار هزار و 467 نفر در آزمون ادواری سنجش مهارت شرکت کرده اند که از این تعداد سه هزار و 524 نفر مرد و 943 نفر زن بودند.

غفاری تصریح کرد: بیشترین شرکت کننده در آزمون این دوره، حرفه های تعمیر کار ماشین های الکتریکی درجه دو و ICDL بودند.

بهزاد غفاری درخصوص اهداف برگزاری آزمون های سراسری سنجش مهارت به صورت سراسری گفت: طرح برگزاری آزمون های سراسری سنجش مهارت با اهداف اطلاع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت فرآیند سنجش مهارت، اعتبار بخشی به تجارب فنی و حرفه ای افراد، بسترسازی تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت رسانی به مخاطبان اجرا می شود.

وی درخصوص شرایط قبولی در آزمون های سنجش مهارت بیان داشت: حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی 50 از 100 و در آزمون عملی 70 از 100 است که شرط قبولی نهایی برای دریافت گواهینامه مهارت کسب حداقل نمره معدل 70 از 100 از طریق فرمول 70 ≤(نمره آزمون کتبی × 25%) + (نمره آزمون عملی × 75% ) است.

غفاری پیرامون نحوه اعلام نتایج آزمونهای ادواری سراسری سنجش مهارت گفت: نتایج این آزمونها از طریق پایگاه اطلاع رسانی و سایر سامانه های اطلاع رسانی اعلام می شود که گواهینامه مهارت قبول شدگان نیز پس از طی مراحل قانونی صادر و مطابق برنامه اعلامی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها توسط مرکز تشکیل پرونده تحویل متقاضی می شود.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان افزود: ثبت نام اینترنتی مرحله دوم آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت یکم تا 10 دی ماه سال جاری است و آزمون کتبی این مرحله در تاریخ چهاردهم بهمن ماه امسال برگزار می شود.