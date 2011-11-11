همایش خیران اوقاف تا پایان امسال در تمام شهرهای مازندران برگزار می شود

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش خیران اوقاف تا پایان سالجاری در تمام شهرهای مازندران خبر داد و گفت: همایش خیران اوقاف با هدف مشارکت بیشتر خیران در ساخت و سازهای اماکن مذهبی و بقاع متبرکه در سطح مازندران برگزار شد.

وی افزود: در این خصوص همایش خیران بارگاه امامزاده عبدالله (ع) آمل در راستای طرح مودت با حضور 250 خیر آملی برگزار شده است.

سهرابی با اشاره به کمک 60 درصدی خیران برای ساخت و سازهای اماکن متبرکه مازندران بیان داشت: با اجرای طرح مودت در صدد هستیم از وجود خیران برای مشارکت در ساخت و سازهای اماکن مذهبی و بقاع متبرکه استفاده کنیم.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران بیان داشت: جشن دهه ولایت با شعار ولایت علوی، اکمال دین نبوی در سطح مازندران که دارای بیشترین بارگاه امامزادگان شاخص بوده با برنامه متنوع به صورت زمانبندی شده از عید قربان تا غدیر برگزار می‌شود.

وی افزود: از جمله این برنامه‌ها محفل انسی با قرآن کریم با حضور قاریان بین‌المللی و استانی، گروه تواشیح و حافظان قرآن کریم در سطح مازندران، جشن ویژه دهه ولایت در روز عید غدیر در 180 بارگاه امامزاده شاخص مازندران با سخنرانی و مداحی سخنرانان و مداحان برتر کشور و مازندران است.

مدیرکل اوقاف مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌های دهه ولایت امسال پر‌بارتر از سال‌های گذشته در مازندران برگزار می‌شود، تصریح کرد: برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری نمایشگاه‌ها در 80 بارگاه شاخص به صورت طرح‌هایی با متون ادبی و طرحهای گرافیکی در مورد عید غدیر که کار نو و جدید بوده از جمله این برنامه‌ها است.