سه خبر از جشنواره بین المللی تئاتر کودک در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، از چند جلد کتاب تئاتر کودک و نوجوان رونمایی شد.

"مجموعه سه جلدی نمایشنامه های داوود کیانیان" یکی از این کتاب ها بود که تمام نمایشنامه های چاپ شده و چاپ نشده وی در طی 40 سال گذشته را شامل می شود.

کتاب "پژوهشی در تأثیر نمایش خلاق در فرآیند تربیتی کودکان" تألیف "بیتا محمودی" و کتاب "پنج نمایشنامه برگزیده کودک و نوجوان" شامل نمایشنامه های "بابا که ترس ندارد"، "بازی"، "پسرک نون زنجبیلی"،"سلیمان و سمردون" از دیگر کتاب های رونمایی شده در این جشنواره به شمار می روند.

همچنین کتاب "تولید نمایش در موقعیت های بحرانی"، کتاب "نوجوانان و تئاتر جدید" نوشته نئو اری کریک و کتاب "درام خلاق در کلاس درس و فراتر از آن" نوشته نلی مک کاسلین و ترجمه "حسین فدایی حسین" نیز در این جشنواره رونمایی شد.

35 هزار نشریه امید در مدارس همدان توزیع شد

مسئول کمیته شهرستان هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از توزیع 35 هزار نشریه امید در بین دانش آموزان مدارس استان همدان خبر داد.

نصرت الله رمضانی انوری افزود: از تعداد 35 هزار نشریه امید 17 هزار نشریه در مدارس شهرستان های همدان توزیع شده است.

وی افزود: در شهرستان تویسرکان دو هزار و 200، شهرستان ملایر دو هزار و 500، نهاوند دو هزار و 500، اسدآباد دو هزار، کبودراهنگ دو هزار، رزن دو هزار و فامنین 800 نشریه توزیع شده است.

مسئول کمیته شهرستان هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان عنوان کرد: این نشریه ها در بین دانش آموزان مدارس استان همدان توزیع شده است.

وی گفت: همچنین 1000 نسخه نشریه امید در آیین گشایش هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در بین کودکان حاضر در سالن توزیع شد.

رمضانی انوری افزود: این نشریه در جشن پرواز بادبادک و ترسیم طولانی ترین نقاشی در بین کودکان شهرستانی توزیع شد.

طولانی ترین نقاشی کودکانه در تویسرکان کشیده شد

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تویسرکان گفت: طولانی ترین نقاشی کودکانه با عنوان یادمان شهید فهمیده در سالن الغدیر شهرستان تویسرکان کشیده شد.

مهدی حاجی زین العابدینی گفت: در مرحله اول ترسیم طولانی ترین نقاشی، کودکان و نوجوانان تویسرکانی آثار هنری خود را بر روی پارچه به نمایش گذاشتند.

حاجی زین العابدینی با اشاره به اجرای مرحله دوم و بخش مسابقه نقاشی افزود: در این بخش کودکان و نوجوانان شهرهای تویسرکان، سرکان، فرسفج، روستاهای سید شهاب، اشتران، کهنوش، باباپیر و فریازان با همکاری بخشداری مرکزی نقاشی های خود را در برگه های ویژه مسابقه ترسیم کردند.

وی با بیان اینکه این مسابقه نقاشی با محورهای نماز، دفاع مقدس، ایثار و شهادت، 13 آبان و یار مهربان به مرحله اجرا درآمد، اضافه کرد: 18 نفر از شرکت کنندگان در این مسابقه برگزیده شدند.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان امشب به پایان می رسد.