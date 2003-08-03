نامه عذرخواهي نماينده شيراز از هيات رئيسه مجلس منتشر شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر متن اين نامه به شرح ذيل است:
هيات رييسه محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام و تحيات
از تشنجي كه روز سه شنبه 7/5/82 در مجلس شوراي اسلامي ايجاد گرديد به سهم خود از نمايندگان و هيات رييسه محترم عذرخواهي ميكنم و مي پذيرم كه اگر آن گاه كه در ايام سوگواري حضرت فاطمه زهرا (س) هتاكي و بي حرمتي به مادرم را همچون آب دهاني كه آن خدو بر مولا و جدم افكند با كظم غيظ تحمل ميكردم و واكنش را به وقت ديگري موكول مينمودم، شايد بهتر بود، اما خدا ميداند كه اين فقط به يك وجه از مساله است. وجه ديگر آن مظلومان محترمي كه در اين چند سال تحقير شدند و زجر كشيدند و دم بر نياوردند بود. بر امثال آقايان مهندس آقايي و آقا بابايي و پناهي در اين سال ها چه گذشت، پاسداران، عزيز تيپ حفاظت كه هر بامداد با لب خندان و چهره گشاده نويد امنيت را بر ما مي دادند چه گناهي مرتكب شده بودند و گناه آن مهماندار مظلوم هواپيما چه بوده كه بي جهت مورد هتك حرمت واقع ميشود.
تحقيرها، توهينها، اتهامات و تخفيفهايي كه معلوم نبود هر روزه از قوطي كدامين عطار بيرون ميآيند و فرصتي براي سو استفاده رسانه ملي و برخي از روزنامه هاي فرصت طلب فراهم مينمايد تا به قلب حقايق مبادرت نمايند.
كدام ادعا و اتهام در اين چند سال ثابت گرديد؟
شايد تا حدودي در اين چند سال يكديگر را شناخته باشيم، اما ناچارم در شرايطي كه اعضاي كميسيون انرژي كه بنده نايب رييس آن هستم متهم به زد و بند و ساخت و پاخت ميشوند، ادعا نمايم پيشاپيش تمام حرفهاي مسخره آنها را خواهم پذيرفت و اگر نتوانستند كه نميتوانند چه قياسي جز با آن دزد كه خود جلو مردم ميدويد و فرياد آي دزدش بلند بود ميتوان داشت.
مدت ها در مقابل ياوه گويي ها سكوت كرديم، به اين اميد كه به سهم خود آرامش طبيعي مردم را بر هم نزنيم.
اما معلوم نيست كه اين چه پديده شوم و نكبت باري است كه به جان فرزندان اين مملكت افتاده و تمام عناصر پاك و برنامه ريز آن را يكي پس از ديگري از ميدان به در ميكند. ارتباط آقاي نبوي با اين قضيه چه بود؟ او كه در آن روز حتي در پارلمان حضور نداشت و بنده كوچك ترين ارتباطي با او در اين ماجرا نداشتم، اما ناگهان تمام عقده ها و كينه ها بر او خالي ميشود، و حتي تلاش هاي خيرخواهانه برخي از همكاران ارجمند همچون آقاي دكتر خاتمي نايب رييس محترم اول مجلس و ديگر عزيزان نيز از اين برخورد و توهين بي بهره نماند؛ ولي اگر آن روز كه نماينده غيرتمند سراب ميخواست آن هتاك و مفتري را سر جاي خودش بنشاند، ممانعت نمي كرديم، و با مشكلاتي را كه براي پاسداران عزيز تيپ حفاظت مجلس ايجاد كرد را با ريش سفيدي و كدخدا منشي حل نكرده بوديم، و اگر مهندس آقاييها فقط گذشت نكرده بودند، امروز با چنين پديده اي مواجه نبوديم، كه خار در چشم و استخوان در گلو بمانيم، و شاهد هتك حرمتها و تحقيرها باشيم.
اميدوارم با روشن بيني كه درعزيزان وجود دارد، با اين پديده زشت به گونه اي برخورد گردد كه ناچار به بيان واقعيت هاي تلخ نباشيم.
سيداحمد عظيمي
نماينده مردم شيراز
و نايب رييس اول كميسيون انرژي
سيد احمد عظيمي نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي از هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و ساير نمايندگان به خاطر برخورد پيش آمده در چند روز گذشته ميان خود و اكبر اعلمي عذرخواهي كرد .
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر متن اين نامه به شرح ذيل است:
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