افزایش قدرت تحلیل مخاطب از نتایج اجرای تئاتر مشارکتی است

ویکی شارما در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان نتایج تئاتر مشارکتی پرداخت و اظهار دلشت: لذت بردن کودکان از مشارکت در تئاتر موجب تمرکز و جذب بیشتر آنان به موضوع نمایش می‌شود.

شارما با بیان اینکه تئاتر مشارکتی قدرت تحلیل فرد را بالا می‌برد، گفت: افزایش مشارکت‌پذیری مخاطبان از دیگر نتایج این نوع نمایش به شمار می‌رود.

این کارگردان هندی ادامه داد: مخاطبان در این نوع از تئاتر به صورت فی‌ البداهه تصمیم می‌گیرند و استعدادها به این صورت بارور می شود.

وی با بیان اینکه کودکان از مشارکت لذت می‌برند، افزود: باید فرصت مشارکت به شکل خلاقانه را در اختیار کودکان قرار داد و قوه تخیلشان را پرورش داد.

شارما با اشاره به جمله‌ قصار پیکاسو که گفت "همه بچه ها هنرمند هستند فقط مهم این است که این هنر را چگونه در آنها نگاه داریم"، عنوان کرد: پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان تنها با حمایت و حضور در عرصه هنر به ویژه هنر تئاتر حاصل می‌شود.

وی گفت: بالا رفتن کمیت کار در تئاتر مشارکتی عاملی برای تقویت کیفیت و ایجاد خلاقیت در میان مخاطبان است.

تئاتر کودک در ایران از جایگاه بالایی برخوردار است

کارگردان آلمانی تئاتر کودک و نوجوان ایران را از لحاظ کمی و کیفی در جایگاه بالایی دانست.

توماس لانگ در جلسه کارگاه کارگردانی در سینما کانون همدان گفت: تئاتر کودک در ایران از لحاظ کمی و کیفی در جایگاه بالایی قرار دارد زیرا تعداد زیادی از ایرانیان علاقمند به بازیگری و کارگردانی هستند و این امر در آلمان کمتر دیده می شود.

وی افزود: طولانی بودن نمایش کودکانه یکی از مشکلات اصلی در زمینه تئاتر کودک مدارس کشور آلمان است.

وی عنوان کرد: برقراری ارتباط با مخاطب، دیالوگ، نمایش دادن، بیان های شخصی و فرم از ویژگی های مهم تئاتر کودک و نوجوان محسوب می شود.

کارگردان آلمانی تئاتر کودک و نوجوان در خصوص تمرین بازیگری برای کودکان نیز گفت: تکرار کار بازیگری اشخاص دیگر، توسط کودکان بازی ناهنجاری را منجر می شود.

وی گفت: متاسفانه تئاتر کودک و نوجوان ایران آرامش لازم را برای کودکان ندارد و در آن از جذابیت ها و هیجان تلویزیونی بهره گرفته شده است.

در پایان این جلسه افراد حاضر به صورت گروه های دونفره تکنیک کار در تئاتر کودک را فرا گرفتند و این افراد فاصله با یکدیگر، حالت ترس، آرامش و امنیت و اعتماد برای تئاتر کودک را تمرین کردند.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان در حال برگزاری است.