همایش مدیران مؤسسات قرآنی اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان اردبیل عصر جمعه در این همایش اظهار داشت: این همایش با هدف بررسی راهکارهای توسعه آموزشها و فعالیتهای قرآنی در سطح استان برگزار شد.

حجت الاسلام عزیز صابر اضافه کرد: همایش قرآنی استان با تاکید بر اهمیت قرآن و نهضت قرآن آموزی با حضور بیش از 300 نفر از مدیران خانه ها و مؤسسات قرآنی، اساتید، صاحبنظران و فعالان قرآنی برپا شد.

به گفته وی در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و در راستای تربیت 10 میلیون حافظ قرآن در سطح کشور، برنامه ریزیهای لازم در استان اردبیل انجام شده و این همایش در راستای عملیاتی کردن این مهم اجرا می شود.

قرآن هدایتگر انسان به جایگاه رفیع انسانیت است

داور بین المللی قرآن کریم و معاونت ارتباطات و تبلیغات و سرپرست اماکن متبرکه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) نیز در این همایش گفت: قرآن خوانی، قرآن دانی و قرآن باوری، سه عنصر مهم ارتقا انسان به جایگاه رفیع انسانیت و هدایت انسان به سوی کمال و سعادت است.



عباس سلیمی با بیان اینکه انسان باید چنان با قرآن الفت گیرد که خویش را مشمول شفاعت قرآن کند، افزود: نبود هر یک از این عناصر می تواند خسارت بزرگی به بدنه قرآن و قرآن آموزی وارد کند.



وی به ظرفیتهای بالای استان اردبیل در زمینه قرآن و مسائل قرآنی اشاره کرد و یادآور شد: این استان در آیینهای مختلف مذهبی و نیز فعالیتهای قرآنی حضور چشمگیر و فعالی دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز طی سخنانی ابراز داشت: نهادینه شدن فرهنگ نجات بخش قرآن، موجب سلامت جامعه در زمینه های مختلف می شود.



حجت الاسلام مهدی ستوده به تبلیغات منفی بیش از 60 هزار رسانه بیگانه بر علیه شیعیان اشاره و بیان کرد: اطاعت از قرآن کریم و سرمشق قرار دادن زندگی ائمه معصومین(ع) و نیز پیروی از ولایت فقیه، تبلیغات سوء دشمنان را خنثی می کند.