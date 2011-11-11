شناخت قوانین عامل موفقیت تئاتر کودک است

حمیدرضا حاجی ملاحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر خلاقیتهای فکری عوامل نمایش را نیز عامل ارائه کار موفق در عرصه تئاتر کودک دانست.

کارگردان نمایش "پیک نیک در میدان جنگ" افزود: ابتکار و نوآوری باید در تئاتر کودک بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مخاطب‌شناسی از مقولات مهمی است که باید در ارائه آثار نمایشی مورد توجه قرار گیرد، گفت: توجه به ذائقه افراد موجب انتقال بهتر مفاهیم ارزشی به کودکان و نوجوانان میشود.

کارگردان نمایش "پیک نیک در میدان جنگ" با بیان اینکه تئاتر یک ابزار آموزشی غیر مستقیم است، افزود: باید آموزش تئاتر در مدارس و نهادهای فرهنگساز مورد توجه قرار گیرد چراکه پایه و اساس هر کاری آموزش است.

ملاحسینی با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، کار برای نوجوانان را امری ضروری برشمرد و بر تحقق آن تأکید کرد.

عناصر به کار رفته در نمایش ها در تقویت و بافت آنها موثر است

داور بخش مسابقه ایران هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان عناصر به کار رفته در نمایش ها را در تقویت و بافت آنها موثر دانست.

هنگامه مفید با بیان اینکه داوران بخش ایران نمایش ها را دیده و پس از آن به بررسی کیفی آن می پردازند، افزود: در داوری نمایش ها موارد مکتوبی برای بررسی نمایش ها وجود ندارد بلکه داوران تجربه داوری خود را بر نمایش ها لحاظ می کنند.

وی با بیان اینکه در داوری ها همه مواردی که در کیفیت نمایش اثرگذار است، لحاظ می شود، افزود: در نمایش همه عناصر چون نور، دکور، موسیقی و خلاقیت کارگردان لحاظ می شود و این عوامل باید در تقویت و بافت نمایش نقش داشته باشد.

مفید جشنواره تئاتر را در ارتقا کیفیت نمایش بسیار موثر دانست و افزود: گروه های حاضر در صحنه های نمایش در جشنواره ها حضور می یابند و مردم با آنها آشنا می شوند که این امر برای جذابیت جشنواره و توفیقات انها بسیار اثرگذار است.

داور بخش مسابقه ایران هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در خصوص میزبانی همدان نیز اظهار کرد: همدان میزبان خوبی برای جشنواره است و می تواند بهترین میزبان برای این جشنواره باشد.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان در حال برگزاری است.