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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۹

گزارش خبرنگار مهر از عربستان/

توقف سپاهان ایران برابر مظهر عربستان/ الشباب نخستین پیروز مسابقات

توقف سپاهان ایران برابر مظهر عربستان/ الشباب نخستین پیروز مسابقات

چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا با توقف تیم سپاهان برابر نماینده عربستان و پیرورزی الشباب کویت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمام عربستان، چهاردهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا عصر امروز جمعه با برگزاری دو دیدار آغاز شد که در سالن ورزشگاه دمام تیم هندبال سپاهان برابر مظهر عربستان به تساوی 28 بر 28 رضایت داد.

در دیگر دیدار که در سالن ورزشگاه "نایف بن عبدالعزیز" برگزار شد، تیم الشباب کویت با نتیجه 31 بر 27 برابر تیم الصدقه لبنان پیروز شد تا اولین تیم برنده این رقابت‌ها نام بگیرد.

در آخرین دقایق برگزاری دیدار تیم‌های الشباب کویت و الصدقه لبنان تیم ذوب آهن وارد ورزشگاه شد و مربیان این تیم به آنالیز این دو تیم پرداختند.

کد مطلب 1457505

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