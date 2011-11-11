بازگشت نیروی زمینی به صدر جدول گروه "ب"/ پیروزی پرگل ایرانجوان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز جمعه با برگزاری دو دیدار به اتمام رسید که طی آن تیم‌های نیروی زمینی و ایرانجوان بوشهر مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در نخستین دیدار امروز تیم‌های نیروی زمینی و آلومینیوم هرمزگان از ساعت 14:15 در ورزشگاه شهدای نزاجای تهران به مصاف هم رفتند که در این مسابقه نیروی زمینی شکست یک بر صفر را به میهمان خود تحمیل کرد.

برای نیروی زمینی در این دیدار خانگی موسی شهبازی در دقیقه 86 گل زد و تیمش را به سه امتیازی ارزشمند رساند. نیروی زمینی با این پیروزی 12 امتیازی شد و به صدر جدول رده بندی گروه "ب" مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور صعود کرد.

از ساعت 15 امروز همچنین تیم‌های ایرانجوان بوشهر و مس رفسنجان در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر به مصاف هم رفتند که در این بازی نیز تیم میزبان صاحب برتری 4 بر صفر شد.

برای تیم ایرانجوان بوشهر در این دیدار خانگی مهدی چاه‌کوتاه زاده (26)، حسین خسروی (38، 49 و 63) گل زدند. این نتیجه درحالی رقم خورد که تیم مس رفسنجان از دقایق 45 و 51 به دنبال اخراج جواد حاج باقری و علی نوریان با نفراتی کمتر به بازی ادامه می داد.

جداول رده بندی گروه‌های دوگانه مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه "الف":

1- پیکان تهران 16 امتیاز

2- استیل آذین 11 امتیاز - تفاضل گل 4+

3- شهرداری اراک 11 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- اتکای گرگان 10 امتیاز - تفاضل گل 3+

5- شهرداری بندرعباس 10 امتیاز - تفاضل گل 2+

6- ایرانجوان بوشهر 9 امتیاز

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13- پیام مخابرات فارس 3 امتیاز

14- مس رفسنجان یک امتیاز

گروه "ب":

1- نیروی زمینی 12 امتیاز - تفاضل گل 3+

2- ماشین سازی تبریز 12 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- گل گهر سیرجان 11 امتیاز

4- نساجی مازندران 10 امتیاز

5- پاس همدان 9 امتیاز - تفاضل گل 2+

6- آلومینیوم هرمزگان 9 امتیاز - تفاضل گل 1+

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13- استقلال صنعتی 4 امتیاز

14- کاوه تهران 3 امتیاز