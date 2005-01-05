شهرداران كلان شهرها مشكلات و برنامه هاي خود را براي رييس مجلس شرح دادند

به گزارش خبرگزاري مهردراين نشست كه شهرداران كلان شهرهاي تهران ، مشهد ، اصفهان ، قم ، تبريز ، كرج و شيراز حضور داشتند، غلامعلي حداد عادل مديريت جديد كلان شهرها را برآمده از خواست و اراده مردم خواند و گفت: اين تركيب نو، مجموعه اي متعهد و متخصص است كه با انگيزه الهي و تجربه 25 ساله انقلاب اسلامي ، رفع ريشه اي مشكلات مردم عزيز ايران را در دستور كار خود دارد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاربه بازديدهاي مكررش از كلان شهرها و مشاهده نزديك مشكلات آنها تصريح كرد:اداره كلان شهرها، كلان نگري مي طلبد و رفع مشكلات شهرهاي بزرگ، بدون مديريت كلان نگر ، امكان پذير نيست.

حداد عادل مشكلات شهرها را از مسايل اصلي كشور خواند و گفت: بايد واقعيات را درك كرد و حقايق را گفت و با ديدي جامع ، براي رفع مشكلات اقدام كرد.

رييس قوه مقننه ارايه خدمات شهري مناسب ، رفع معضل ترافيك ، مقاوم سازي بناها ، ايجاد شبكه هاي فاضلاب شهري ، حفظ حريم شهرها و رفع معضلات حاشيه نشيني را مهمترين ضروريات كلان شهرهاي كشور دانست و بر لزوم توجه اساسي براي حل و فصل اين موارد تاكيد كرد.

وي تمركزصنعت كشور دربخش مسكن و خودروسازي را از دلايل اصلي بروز مشكلات عديده براي كلان شهرها دانست و تصريح كرد: مجلس مي تواند به اين امور جهت دهد و دولت نيز بايد با دقت و اهتمام ، براي يافتن راه حل هاي واقعي ، اقدام كند.

حداد عادل گفت:نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز از مشكلات اصلي شهرها اطلاع كامل دارند وبراي رفع موانع ساختاري مديريت شهري ، در حال ايجاد ساز و كاري قانوني براي شهرداريها و شوراي اسلامي شهرها هستند.

رييس مجلس شوراي اسلامي توجه به روستاها را نيز به همان اندازه شهرها مهم و حياتي دانست و گفت: بخشي نگري ، آفت بزرگ مديريت كشور است و بايد با خردمندي ، نگاهي جامع به مسائل كشور از جمله روستاها و مسائل و مشكلات آنها دانست ، زيرا شهر و روستا ، دو روي يك سكه هستند.

وي با اشاره به زلزله دلخراش سال گذشته بم،مقاوم سازي ساختمانها را از اولويت هاي مهم و ضروري كشور دانست وتاكيد كرد:اراده حل مشكل، بايد قبل از بروز آن وجود داشته باشد تا شاهد تكرارفاجعه بم نباشيم و اين مهم، با مقاوم سازي بناها و آموزش فراگير و كاربردي ميسر مي شود.

حداد عادل در بخش ديگري از سخنانش توجه به فرهنگ اصيل اسلامي - ايراني كشور را در طراحي شهرها ضرورتي اجتناب ناپذير خواند و گفت: ما بايد قوانين شهرسازي خود را براساس ضوابط و اصول فرهنگ غني اسلامي تدوين و اجراء كنيم.

رييس قوه مقننه خود باختگي فرهنگي و تقليد كوركورانه ازسايرالگوهاي شهرسازي را آفت جدي براي كلان شهرهاي كشور دانست وگفت:همانطور كه شهرهاي اسلامي درطول تاريخ هويت مستقل داشته اند واروپاييان درسفر به ممالك اسلامي از عظمت امكانات و مديريت شهري شهرهاي اسلامي،متحير مي ماندند، امروز نيز مسلمانان مي توانند آن عظمت معماري و نظم اجرايي را احيا كنند .

بنا براين گزارش دراين ديار شهرداران كلان شهرهاي كشور، ضمن تشريح عمده ترين مشكلات و معضلات شهرها بزرگ و نيزارايه راهكارهاي رفع اين موارد ، توجه مجلس شوراي اسلامي به مشكلات بودجه اي، قانوني وساختاري مديريت كلان شهرها را خواستار شدند .

ساماندهي ساخت و سازهاي شهري، نحوه توليد خودرو و ورود به شهرها ، توجه جامع به زيرساختهاي شهري،حفظ بافت سنتي - فرهنگي شهرها ، ايمن سازي بافتهاي فرسوده و لزوم تمركزتصميم گيري درمسائل كلان مديريت شهري ، از مهمترين محورهاي مطرح شده ازسوي شهرداران كلان شهرها دراين ديدار بود.