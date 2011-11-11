به گزارش خبرگزاری مهر، فن پرسی 28 ساله تا تابستان 2013 با آرسنال قرارداد دارد اما مسئولان این باشگاه قصد دارند او برای مدت زیادی در جمع توپچی‌های لندن بماند.

هیل‌وود در گفتگو با روزنامه دیلی استار اظهار داشت: فن پرسی نمی خواهد در حال حاضر در این مورد صحبت کند و ما هم قصد آزار او را نداریم. به نظرم تا پایان فصل این مسئله را با او حل خواهیم کرد.

وی افزود: امیدواریم فن پرسی قراردادش را تمدید کند. فکر نمی کنم او از شرایط فعلی‌اش در باشگاه ناراضی باشد و بخواهد ما را ترک کند.

با رفتن "سمیر نصری" و "سسک فابرگاس"، فن پرسی به کاپیتان و بازیکن اصلی آرسنال تبدیل شده و این فصل را بسیار خوب شروع کرده است. توپچی‌ها امیدوارند او برای چند سال آینده در این تیم بماند.