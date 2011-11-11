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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۱۹

منابع فلسطینی خبر دادند:

سفر قریب الوقوع هیئت بین المللی 200 نفره به غزه

سفر قریب الوقوع هیئت بین المللی 200 نفره به غزه

یک هیئت بین المللی متشکل از 200 شخصیت پارلمانی و سیاسی در راستای تلاش برای رفع محاصره نوار غزه، 30 آبان راهی این منطقه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، "رامی عبده" عضو طرح اروپایی برای رفع محاصره غزه از سفر هیئت 200 نفره بین المللی به غزه در تاریخ 21 ماه جاری میلادی (30 آبان) خبر داد.

هدف از این سفر که شخصیتهای پارلمانی و سیاسی بین المللی حضور دارند اعلام مخالفت با محاصره نوارغزه است.

علاوه بر نمایندگان پارلمانهای عربی و آفریقایی، آسیایی و اروپایی، شماری از رهبران انقلاب مصر و لیبی در این هیئت حضور دارند.
   
قرار است اعضای این هیئت 18 ماه جاری (27 آبان) در قاهره گردهم آیند و به سوی غزه روانه شدند. سفر این افراد به غزه سه روز به طول خواهد انجامید.


 

کد مطلب 1457516

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