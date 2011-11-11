سفر قریب الوقوع هیئت بین المللی 200 نفره به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، "رامی عبده" عضو طرح اروپایی برای رفع محاصره غزه از سفر هیئت 200 نفره بین المللی به غزه در تاریخ 21 ماه جاری میلادی (30 آبان) خبر داد.

هدف از این سفر که شخصیتهای پارلمانی و سیاسی بین المللی حضور دارند اعلام مخالفت با محاصره نوارغزه است.

علاوه بر نمایندگان پارلمانهای عربی و آفریقایی، آسیایی و اروپایی، شماری از رهبران انقلاب مصر و لیبی در این هیئت حضور دارند.



قرار است اعضای این هیئت 18 ماه جاری (27 آبان) در قاهره گردهم آیند و به سوی غزه روانه شدند. سفر این افراد به غزه سه روز به طول خواهد انجامید.



