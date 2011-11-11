سرمربی سابق تیم ملی فوتسال تماشاگر ویژه بازی گیتی پسند - صبای قم

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و گیتیپسند اصفهان در چارچوب بازیهای هفته دهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور به شرح زیر است:
حسین شمس، سرمربی سابق تیم ملی که در حال حاضر رئیس آکادمی فوتسال باشگاه گیتیپسند است، در سالن پیروزی حضور داشت و بازی را از نزدیک تماشا میکرد.
خبرنگاران رسانههای گروهی از بازی حساس تیمهای گیتیپسند و صبای قم استقبال مناسبی به عمل نیاوردند.
حدود 2 هزار و 500 تماشاگر در سالن پیروزی اصفهان حضور داشته و بازی را از نزدیک تماشا میکردند.
مسعود دانشور که با آغاز نیمه دوم بازی برای تیمش گلزنی کرد، پس از به ثمر رساندن گل از تماشاگران خواست بیشتر به تشویق تیم بپردازند.
در یکی از صحنهها، دروازهبان تیم صبا خود را به زمین انداخت و با این کار از گلزنی بازیکنان گیتیپسند جلوگیری کرد و این مسئله باعث واکنش هواداران تیم گیتیپسند شد.
افشین کاظمی تعویض طلایی علی افضل 9 ثانیه مانده به پایان بازی گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند. وی پس از به ثمر رساندن این گل خوشحالی خود را با هواداران حاضر در ورزشگاه تقسیم کرد.
این دیدار با نتیجه 2 بر یک به سود گیتیپسند اصفهان به پایان رسید.
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