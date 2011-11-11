تداوم صدرنشینی گیتی پسند با شکست صبا/ منصوری به رده دوم جدول صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز جمعه با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های گسترش فولاد تبریز، شهید منصوری قرچک، شرکت ملی حفاری ایران و گیتی پسند اصفهان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

حساس‌ترین دیدار امروز جمعه را تیم‌های گیتی پسند اصفهان و صبای قم در سالن پیروزی اصفهان برگزار کردند. در این بازی تیم گیتی پسند شکست 2 بر یک را به میهمان خود تحمیل کرد تا با 28 امتیاز یکه تاز جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باشد. برای تیم اصفهانی در این بازی خانگی مسعود دانشور و افشین کاظمی گل زدند و تنها گل تیم صبای قم را نیز محمد کوهستانی به ثمر رساند.

امروز همچنین تیم شهید منصوری قرچک در خانه لبنیات ارژن شیراز به پیروزی 6 بر 2 رسید تا با 25 امتیاز به سکوی دوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال صعود کند. برای تیم شهید منصوری قرچک در این بازی احمد اسماعیل پور (2 گل)، اسماعیل وطنخواه، مرتضی عظیمایی، احمد پری آذر و مجید لطیفی گل زدند و گل‌های تیم لبنیات ارژن نیز توسط حبیب جعفری و حمید شجاعی به ثمر رسید.

- نتایج کامل دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فولاد ماهان اصفهان 4 - شهرداری ساوه 4

* دبیری تبریز 2 - پرسپولیس تهران 3

* گسترش فولاد تبریز 5 - میثاق تهران 3

* لبنیات ارژن شیراز2 - شهید منصوری قرچک 6

* شرکت ملی حفاری ایران 5 - علم و ادب مشهد 3

* گیتی پسند اصفهان 2 - صبای قم یک

- هفته دهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا شنبه با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه - 21/8/90

* راه ساری - فیروز صفه اصفهان، ساعت 16، سالن سیدرسول حسینی ساری

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- گیتی پسند اصفهان 28 امتیاز

2- شهید منصوری قرچک 25 امتیاز

3- فولاد ماهان اصفهان 24 امتیاز - تفاضل گل 27+

4- صبای قم 24 امتیاز - تفاضل گل 17+

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12- میثاق تهران 7 امتیاز

13- راه ساری 6 امتیاز (یک بازی کمتر)

14- دبیری تبریز بدون امتیاز