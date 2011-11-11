چابکسواران برتر هفته چهارم کورس پاییزه گنبد کاووس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها عصر جمعه با شرکت 53 راس اسب ورزشی در شش دور به مسابفتهای هزار متر طول برگزار شد.

در کورس اول اسبهای ورزشی گلالک با چابکسواری یاسر جرجانی، نازآباد با رضا کریمی و گل جهان با محمد خجملی، اسبهای آسیا ون بوی با فیض الله رجال، دورنان با ابوطالب چاری زاده و سلطان بانو با محمد خجملی و اسبهای نایس بلک با ستار مهرانی، کوئین کورس با ناصر قزل و آی گل با ابوطالب چاری زاده برتر شدند.

همچنین اسبهای ورزشی آرشاوین با ستار مهرانی، فلن با کمال دالیجه عطاء و عقاب مهر با ناصر قزل در کورس چهارم، سلتیک با محمد خجملی، کاندو با متین آموت و یادبابا با عبدالله قللر عطاء در کورس پنجم و اسبهای بکی تو با نادر صالح پور، فانستیک بورد با یاسر جرجانی و دوبی رویال با محمد خجملی در کورس ششم اول تا سوم شدند.

رئیس مجموعه اسبدوانی گلستان گفت: در این دوره از رقابتها 202 میلیون و 800 هزار ریال به عنوان جایزه بین مالکان و سوارکاران اسبهای برتر توزیع شد.

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دور اول این رقابتها ویژه اسبهای ترکمن، دور ششم ویژه اسبهای تروبرد وارداتی و بقیه کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.