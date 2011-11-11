به گزارش خبرگزاری مهر، آگوئرو در اوایل ماه اکتبر در پیروزی 4 بر صفر منچسترسیتی مقابل بلکبرن نیز دچار مصدومیتی مشابه شد. "آلخاندرو سابه‌یا" سرمربی آرژانتین اعلام کرده او ممکن است بازی امشب مقابل بولیوی را از دست بدهد.

اگر آگوئرو به این بازی نرسد "خاویر پاستوره" آماده است تا به جای او به میدان برود. سابه یا در گفتگو با وب سایت فدراسیون فوتبال آرژانتین گفت: حضور آگوئرو در بازی امشب در ابهام قرار دارد، در صورتی که او قادر به بازی نباشد خاویر پاستوره را به میدان می فرستیم.

باقی ترکیب تیم که مقابل بولیوی به میدان می رود به این شرح است: سرخیو رومرو، پابلو زابالتا، نیکلاس بوردیسو، مارتین دمیکلیس، کلمنته رودریگز، فرناندو گاگو، خاویر ماسکرانو، ریکاردو آلوارز، لیونل مسی و گونزالو هیگواین.

تیم ملی فوتبال آرژانتین سه شنبه نیز در ادامه رقابت‌ها به مصاف کلمبیا می رود.