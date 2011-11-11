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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۱

20 باب کانون فرهنگی هنری در مساجد استان ایجاد می شود

20 باب کانون فرهنگی هنری در مساجد استان ایجاد می شود

اراک - خبرگزاری مهر: همزمان با آغاز دهه ولایت و امامت 20 باب کانون فرهنگی هنری در سطح مساجد شهری و روستایی استان مرکزی تاسیس می شود.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 20 کانون فرهنگی هنری همزمان با فرارسیدن دهه امامت و ولایت در مساجد شهری و روستایی استان مرکزی تاسیس می شود

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری، هدف از راه اندازی این تعداد کانون را جذب و گرایش جوانان و نوجوانان به مسجد و فعالیتهای فرهنگی عنوان کرد و گفت: از این تعداد 11 کانون در مساجد روستاها و 9 کانون در مساجد شهری خواهد بود.
 
وی با اشاره به تفاهمنامه ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد با شورای سیاستگذاری ائمه جماعات مبنی بر تاسیس کانون فرهنگی هنری در مصلاهای کشور گفت: کانون فرهنگی هنری "نجوا" در مصلای بیت المقدس اراک نیز به همین مناسبت در دهه ولایت و امامت تاسیس می شود.
 
 
 
کد مطلب 1457532

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