آموزش نقش مهمی در ارتقای عملکرد دستگاههای اجرایی لرستان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ویس کرمی در همایش اخلاق حرفه ای اظهار داشت: آموزش نقش مهمی در افزایش میزان توانمندی و کارآیی کارکنان واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی دارد که باید بیشتر به آن توجه شود.

وی همچنین به نقش و اهمیت اخلاق حرفه ای در مدیریت اشاره کرد و گفت: اخلاق حرفه ای در مدیریت مجموعه تاثیر مهم و مثبتی دارد که باید از آن در ارتقای شاخص های کاری و بهره وری در کارگاهها، ادارات و واحدهای تولیدی بهره گرفت.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان یادآور شد: مدیران و مسئولان واحدها و دستگاهها باید در مدیریت مجموعه کاری خود، اخلاق و موازین اخلاق حرفه ای را به نحو مطلوب و شایسته رعایت کنند.

ویس کرمی با اشاره به نتایج برگزاری این همایش در استان لرستان اظهار داشت: برگزاری دوره های تخصصی در واحدهای تولیدی و دستگاهها اثر مستقیمی بر افزایش توانمندی آنها دارد.

وی همچنین از برگزاری 500 هزار نفر ساعت برنامه آموزشی طی سال گذشته در استان لرستان توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد و گفت: این دوره های آموزشی در زمینه کار آفرینی، روابط کار، تنظیم روابط کار، حفاظت فنی و ایمنی کارگاهها برای کارجویان، کار فرمایان و نیز مشمولان قانون کار و کارگران شاغل در کارگاهها و واحدهای تولیدی برگزار شده است.

ویس کرمی برگزاری این تعداد دوره آموزشی در لرستان را عملکردی شاخص و بی سابقه عنوان کرد و گفت: این برنامه ها و فعالیت های آموزشی اثرگذاری مطلوبی در رابطه با فرهنگ کار به دنبال داشته اند.