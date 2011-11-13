وقوع جرم در جامعه 70 درصد به اجتماع بستگی دارد

اسدالله جامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام نهادهای مختلف جامعه، همکاران قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از جرایم محسوب می‌شوند گفت: متاسفانه در شرایط کنونی جامعه، نه جرم محدود می‌ماند و نه جریمه. در شرایط فعلی اگر کسی به عنوان شهروند جرمی را مرتکب شود یکی از جریمه‌های در نظر گرفته شده زندان است که اگر در نظر بگیریم این فرد صاحب خانواده باشد به واسطه زندانی شدنش تمام افراد خانواده‌اش نیز از این ناحیه متأثر و متضرر می‌شوند، پس جریمه در نظر گرفته شده تنها به فرد مجرم محصور نمی‌شود.

وقوع هر جرم در جامعه 70 درصد به اجتماع و 30 درصد به خود فرد بستگی دارد

جامی یکی از اشکالات مقابله با جرم در شکل فعلی را پیامدهای سنگین اجتماعی آن دانست و اظهار داشت: اگر منتظر شویم تا جرمی اتفاق افتاد تا پس از وقوع آن، مجرم را جریمه کنیم نفس اجرای چنین حکمی اگر عادلانه هم باشد ما را در راستای عدول از عدل قرار می‌دهد زیرا در جامعه امروزی وقوع هر جرم در جامعه 70 درصد به اجتماع و 30 درصد به خود فرد بستگی دارد.

اگر شخصی سرقت می کند دلایلی مانند بیکاری، مشکلات خانوادگی، اطرافیان و دوستان، شرایط تربیتی، اعتقادات مذهبی، علاقه و... بستگی دارد و اقدام تنبیهی زندان نه تنها فرد را متنبه نمی کند بلکه وارد آسیب جدیدی می شود.

مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه با یادآوری این نکته که ارتکاب جرم توسط مجرم باعث ترویج جرائم در سطح جامعه می‌شود گفت: کارکردهای اجتماعی مجرم به گونه‌ای است که مانند ویروس باعث انتشار جرم در جامعه می‌شود.

بخش اعظمی از جرایم به دلیل جهل اجتماعی است

وی با تذکر اینکه برای جلوگیری از وقوع جرایم، نهاد خانواده، نهاد مساجد و نهادهای مسئول دولتی هر یک باید کارکرد و وظیفه خود را انجام دهند گفت: تمام نهادهای مختلف در سطح جامعه، همکاران قوه قضائیه در حوزه پیشگیری محسوب می‌شوند به طور مثال اگر مادری در تربیت فرزند و دختر خود کم‌کاری کند، برای اتفاق شومی به نام طلاق و به تبع آن برای معضلات اجتماعی مانند روسپی‌گری، کودکان کار و ... زمینه‌سازی کرده است.

مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به گستردگی نهادهای مرتبط با معاونت پیشگیری قوه قضائیه به اهمیت کارکردهای رسانه در این خصوص پرداخت و گفت: بخش اعظمی از جرایم به دلیل جهل اجتماعی است و در واقع زدودن جهل از سطح جامعه و همکاری مراکز علمی پژوهشی در این عرصه، می‌تواند عامل مؤثری در جلوگیری از وقوع جرم باشد.

جامی با طرح این سؤال که آیا در کنار مراکزی مانند پارکهای علم و فناوری برای آسیبهای اجتماعی نیز پژوهشگاه اختصاصی داریم گفت: در پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی باید از وبلاگ‌، سایت، سریال، کتاب و نهادهای اجتماعی استفاده می‌کنیم که اجرای آن مستلزم نوعی "بعثت عمومی" است. در یک کلمه به یک جامعه مبعوث برای پیشگیری نیاز داریم و جامعه ما نیازمند یک "اقرا " است که شأن و جایگاه رسانه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز این بعثت عمومی باشد.

این کارشناس مسئول قضائی اظهار داشت: امروز مشکل جامعه تنها با برخورد با جرم نیست بلکه باید علت را مداوا و رفع کنیم که رفع علتها نیاز به یک کار گروهی و منسجم با مدیریت ساختاری دارد.