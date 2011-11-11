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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۱۵

موید:

توانمندی ورزشکاران فارس در مسابقات جهانی توآ چشمگیر بود

توانمندی ورزشکاران فارس در مسابقات جهانی توآ چشمگیر بود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس گفت: توانمندی ورزشکارن و مربیان فارسی در مسابقات جهانی توآ چشمگیر و قابل تقدیر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، توریج موید در حاشیه مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقات توآ قهرمانی جهان در جمع خبرنگاران افزود: میزبانی مسابقات جهانی به طوری کلی از نظرورزشی، اقتصادی، سیاسی واجتماعی دستاوردهای بزرگی برای کشور میزبان دارد و برگزاری این دوره مسابقات تاثیر چشمگیری در روند توسعه ورزش فارس خواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به روند میزبانی این دوره از مسابقات، یادآور شد: از چهار ماه پیش اداره کل ورزش و جوانان فارس با تقاضای فدراسیون کونگ فو  در خصوص برگزاری مسابقات توا در  شیراز، عملیات اجرایی کار را آغاز کردیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس در خصوص سطح برگزاری مسابقات توآ نیز بیان کرد: این دوره از مسابقات در سطح بالایی برگزار شد و ورزشکاران ایران با اقتدار کامل توانستند در بخش بانوان وآقایان عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کنند.

کد مطلب 1457542

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