توانمندی ورزشکاران فارس در مسابقات جهانی توآ چشمگیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، توریج موید در حاشیه مراسم اختتامیه اولین دوره مسابقات توآ قهرمانی جهان در جمع خبرنگاران افزود: میزبانی مسابقات جهانی به طوری کلی از نظرورزشی، اقتصادی، سیاسی واجتماعی دستاوردهای بزرگی برای کشور میزبان دارد و برگزاری این دوره مسابقات تاثیر چشمگیری در روند توسعه ورزش فارس خواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به روند میزبانی این دوره از مسابقات، یادآور شد: از چهار ماه پیش اداره کل ورزش و جوانان فارس با تقاضای فدراسیون کونگ فو در خصوص برگزاری مسابقات توا در شیراز، عملیات اجرایی کار را آغاز کردیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس در خصوص سطح برگزاری مسابقات توآ نیز بیان کرد: این دوره از مسابقات در سطح بالایی برگزار شد و ورزشکاران ایران با اقتدار کامل توانستند در بخش بانوان وآقایان عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کنند.