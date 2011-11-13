علی اکبر شعبانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درآمد مالیاتی این استان در سه سال گذشته 789 میلیارد ریال بوده در حالی که امسال این رقم به 400 میلیارد تومان افزایش یافته که 50 درصد آن به حساب دولت واریز شده است و این درآمد به غیر از درآمدهای حاصل از پتروشیمی و پالایشگاه است.

وی اظهارداشت: با این وجود بایستی سهم صادرات این استان افزایش یابد به ویژه با وارد کردن تکنولوژی روز در صنعت سنگ افزایش صادرات، ارز آوری بیشتر و افزایش درآمد ایجاد شود.

شعبانی فرد گفت: میانگین هر نفر صادرات در کشور 265 دلار است در حالی که در استان مرکزی 500 دلار است.

وی دلیل این امر را وجود ذخایر غنی معادنی نظیر آهن، مس، روی و سنگ بیان و ادامه داد: استان مرکزی در رونق صادرات غیر نفتی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است.

شعبانی فرد با بیان اینکه باید نگاه در صنعت سنگ تغییر کند و از حالت سنتی خارج و به سمت تکنولوژی روز پیش رود عنوان کرد: امروزه از یک تن سنگ سه تا 4 متر مربع برداشت داریم در حالی که این میانگین در دنیا 13تا 44 متر مربع است و این تولید به دلیل تکنولوژی پایین در صنعت سنگ است.

وی اظهارداشت: به دلیل نبود تکنولوژی ضایعات سنگ در کشور ما تبدیل نمی شود در حالی که درکشورهای دیگر با تبدیل ضایعات، درآمد و ارزش افزوده بسیاری نصیبشان می شود.

استاندار مرکزی گفت:‌ شهرستان محلات به لحاظ تولید سنگ تراورتن قطب صنعتی استان است و قصد داریم در راستای صادرات این محصول، اقداماتی جدی صورت دهیم.

وی ادامه داد: ما باید از دانش نوین و تکنولوژی برتر در صنایع سنگ استفاده کنیم تا جزء اولین تولید کننده و صادرکننده سنگ در دنیا باشیم.

وی با اشاره به تولید سالانه دو نیم تن سنگ خام از معادن محلات اظهار داشت: ما توانمندتر از چین، کره و ایتالیا هستیم و دارای پتانسیلهای بالایی هستیم اما باید گامهای بلندتری برای رشد صنعت سنگ در کشور و در این شهرستان برداشته شود.