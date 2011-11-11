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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۲۷

فارس قهرمان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور شد

فارس قهرمان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور شد

تیم فارس عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور در سقز تیم فارس به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های تهران و هرمزگان دوم و سوم شدند.

نکته جالب توجه این مسابقات قهرمانی تعدادی از چهره‌های سرشناس در ترکیب تیم‌های استان‌های غیر محل سکونت‌شان و از طرفی استقبال بیشتر مدعیان از این مسابقات بود. کسب عنوان سوم توسط تیم هرمزگان که چند کشتی گیر غیر بومی مانند عابدین‌زاده و زیدوند و علیاری استفاده کرده بودند از دیگر نکات ویژه این رقابت‌ها بود.

همچنین در پایان این رقابت‌ها کاپ اخلاق به استان سیستان و بلوچستان اهدا شد، محمد محبی از گیلان و  ستار عباسی از هرمزگان به عنوان مربیان نمونه انتخاب شدند و محسن مهدی‌زاده از تهران و امید جراحی از کردستان به ترتیب عناوین فنی‌ترین کشتی‌گیر و کشتی گیر را از آن خود کردند.

- اسامی نفرات و تیم‌های برتر این مسابقات به شرح زیر است:
رده‌بندی انفرادی:
55 کیلوگرم: 1- شیرزاد بهشتی طلا (تهران)، 2- مصیب اکبری (توابع تهران)، 3- محمد کردی (خوزستان) و محسن رحمتی (لرستان)، 5- احسان قربانی (مازندران) و باقر توکلیان (فارس)

60 کیلوگرم: 1- حمید زارع (فارس)، 2- ابوذر نورزاده (تهران)، 3- محمد سلطانی (البرز) و هادی اسکندری (اصفهان)، 5- ناصر پیران (آذربایجان شرقی) و مجید یعقوبی (هرمزگان)

66 کیلوگرم: 1- مهدی زیدوند (هرمزگان)، 2- برومند اصلانی (آذربایجان غربی)، 3- علی ذکایی‌مهر (خوزستان) و علیرضا همتی (تهران)، 5- سعید غلامی (توابع تهران) و علی پرویزی (کرمانشاه)

74 کیلوگرم: 1- محسن مهدی‌زاده (توابع تهران)، 2- هادی علیزاده پورنیا (قم) 3- حمید ریحانی (فارس) و محمد سرخی‌نژاد (کیش)، 5- سیروان فقیه سلیمانی (آذربایجان غربی) و فواد کریمی (کردستان "الف")

84 کیلوگرم: 1- داود عابدین‌زاده (هرمزگان)، 2- وحید بیدار (اردبیل)، 3- مجتبی کریم‌فر (تهران) و علی قیطاسی (فارس)، 5- سید علی رضوی (خراسان رضوی) و سامان عزیزی (کردستان "الف")

96 کیلوگرم: 1- محمدرضا اکبری (مازندران)، 2- محمدعلی محمدی (سیستان و بلوچستان)، 3- علی علیاری (هرمزگان) و مهرداد بایندور (فارس)، 5- روح‌اله عزیزخانی (کردستان "الف") و داود هداوند (لرستان)

120 کیلوگرم: 1- محمد قربانی (فارس)، 2- امید جراحی (کردستان "الف")، 3- امیر قاسمی منجزی (خوزستان) و پارسا نظری (گیلان)، 5- مهدی نوری (اردبیل) و حسین پیررسول زاده (آذربایجان شرقی)

 رده بندی تیمی:
1- فارس 50 امتیاز
2- تهران 42 امتیاز
3- هرمزگان 34 امتیاز
4- توابع تهران 31 امتیاز
5- کردستان "الف" 27 امتیاز
6- خوزستان 24 امتیاز

کد مطلب 1457557

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