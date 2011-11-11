فارس قهرمان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور در سقز تیم فارس به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های تهران و هرمزگان دوم و سوم شدند.

نکته جالب توجه این مسابقات قهرمانی تعدادی از چهره‌های سرشناس در ترکیب تیم‌های استان‌های غیر محل سکونت‌شان و از طرفی استقبال بیشتر مدعیان از این مسابقات بود. کسب عنوان سوم توسط تیم هرمزگان که چند کشتی گیر غیر بومی مانند عابدین‌زاده و زیدوند و علیاری استفاده کرده بودند از دیگر نکات ویژه این رقابت‌ها بود.

همچنین در پایان این رقابت‌ها کاپ اخلاق به استان سیستان و بلوچستان اهدا شد، محمد محبی از گیلان و ستار عباسی از هرمزگان به عنوان مربیان نمونه انتخاب شدند و محسن مهدی‌زاده از تهران و امید جراحی از کردستان به ترتیب عناوین فنی‌ترین کشتی‌گیر و کشتی گیر را از آن خود کردند.

- اسامی نفرات و تیم‌های برتر این مسابقات به شرح زیر است:

رده‌بندی انفرادی:

55 کیلوگرم: 1- شیرزاد بهشتی طلا (تهران)، 2- مصیب اکبری (توابع تهران)، 3- محمد کردی (خوزستان) و محسن رحمتی (لرستان)، 5- احسان قربانی (مازندران) و باقر توکلیان (فارس)

60 کیلوگرم: 1- حمید زارع (فارس)، 2- ابوذر نورزاده (تهران)، 3- محمد سلطانی (البرز) و هادی اسکندری (اصفهان)، 5- ناصر پیران (آذربایجان شرقی) و مجید یعقوبی (هرمزگان)

66 کیلوگرم: 1- مهدی زیدوند (هرمزگان)، 2- برومند اصلانی (آذربایجان غربی)، 3- علی ذکایی‌مهر (خوزستان) و علیرضا همتی (تهران)، 5- سعید غلامی (توابع تهران) و علی پرویزی (کرمانشاه)

74 کیلوگرم: 1- محسن مهدی‌زاده (توابع تهران)، 2- هادی علیزاده پورنیا (قم) 3- حمید ریحانی (فارس) و محمد سرخی‌نژاد (کیش)، 5- سیروان فقیه سلیمانی (آذربایجان غربی) و فواد کریمی (کردستان "الف")

84 کیلوگرم: 1- داود عابدین‌زاده (هرمزگان)، 2- وحید بیدار (اردبیل)، 3- مجتبی کریم‌فر (تهران) و علی قیطاسی (فارس)، 5- سید علی رضوی (خراسان رضوی) و سامان عزیزی (کردستان "الف")

96 کیلوگرم: 1- محمدرضا اکبری (مازندران)، 2- محمدعلی محمدی (سیستان و بلوچستان)، 3- علی علیاری (هرمزگان) و مهرداد بایندور (فارس)، 5- روح‌اله عزیزخانی (کردستان "الف") و داود هداوند (لرستان)

120 کیلوگرم: 1- محمد قربانی (فارس)، 2- امید جراحی (کردستان "الف")، 3- امیر قاسمی منجزی (خوزستان) و پارسا نظری (گیلان)، 5- مهدی نوری (اردبیل) و حسین پیررسول زاده (آذربایجان شرقی)

رده بندی تیمی:

1- فارس 50 امتیاز

2- تهران 42 امتیاز

3- هرمزگان 34 امتیاز

4- توابع تهران 31 امتیاز

5- کردستان "الف" 27 امتیاز

6- خوزستان 24 امتیاز