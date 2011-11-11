هواپیماهای جاسوسی آمریکا در پایگاه هوایی ترکیه مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه زمان ترکیه امروز جمعه در گزارشی نوشت : آمریکا چهار فروند هواپیمای بدون سرنشین را به یک پایگاه هوایی در جنوب ترکیه اعزام کرده است.

بر این اساس، چهار هواپیمای بدون سرنشین در روزهای 16 و 23 اکتبر چند روز پیش از رایزنی "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه با "باراک اوباما" در حاشیه نشست گروه 20 در پاریس به منظور خرید جنگنده های پیشرفته برای مبارزه علیه اعضای حزب کارگران کردستان موسوم به "پ.ک.ک" در یک پایگاه هوایی در جنوب ترکیه مستقر شدند.

بر این اساس، استقرار هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در خاک ترکیه جدای از درخواست این کشور برای خرید جنگنده های پیشرفته از ایالات متحده است.

خرید تسلیحات از آمریکا در حالی است که ترکیه پیش از این در دهه 90 دست کم 10 فروند از این بالگرد را از ایالات متحده خریده بود.