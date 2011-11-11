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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۰۳

مقدماتی جام جهانی 2014/

ژاپن و ازبکستان صعود کردند/ استرالیا مغلوب عمان شد

ژاپن و ازبکستان صعود کردند/ استرالیا مغلوب عمان شد

در ادامه هفته چهارم از دور سوم رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در منطقه آسیا کره جنوبی، ازبکستان، عراق و عمان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ازبکستان با پیروزی یک بر صفر مقابل کره شمالی به همراه ژاپن از گروه C مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به دور بعدی رقابت‌ها صعود کرد. تک گل ازبک‌ها را "تیمور کاپادزه" در دقیقه 49 به ثمر رساند.

از گروه B رقابت‌ها کره جنوبی موفق شد با دو گل لحظات پایانی "لی کئون هو" و "پارک چو یانگ" در زمین امارات به برتری برسد. دیدار رفت دو تیم در کره با پیروزی 2 بر یک تیم میزبان به پایان رسیده بود.

در گروه D رقابت‌ها یک شگفتی رقم خورد و در آن تیم ملی استرالیا با نتیجه یک بر صفر مغلوب عمان شد. عماد علی الحوسنی در دقیقه 17 گل سه امتیازی را برای میزبان به ثمر رساند.

از گروه A نیز عراق با گل دقیقه 90 یونس محمد خلف چین را از پیش رو برداشت. در این بازی لین پنگ بازیکن چین در دقیقه 90 بازی از زمین اخراج شد.

کد مطلب 1457563

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