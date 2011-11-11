به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 19 امروز جمعه با دیدار تیم‌های ملی فوتبال بحرین و ایران پیگیری شد. تیم ملی فوتبال کشورمان که در بازی رفت شکست 6 بر صفر را به بحرین تحمیل کرده بود در این بازی که از گروه E رقابت‌ها و در ورزشگاه ملی منامه برگزار شد، به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد.

"کارلوس کی‌روش" در این بازی خارج از خانه تیم ملی فوتبال کشورمان را با سه تغییر نسبت به بازی رفت به میدان فرستاده بود که براین اساس حسین ماهینی جانشین خسرو حیدری شده بود، غلامرضا رضایی به جای میلاد میداوودی بازی می کرد و کریم انصاری‌فرد نیز جای محمد قاضی را در ترکیب اصلی گرفته بود.

تیم کشورمان متاثر از این تغییرات شروع چندان خوبی نداشت اما رفته رفته بر توپ و میدان مسلط شد اما از حملات جسته و گریخته خود بهره‌ای نبرد تا تیم میزبان با گل دقیقه 45 "محمود میرزا العجمی" با برتری یک بر صفر به رختکن برود. این بازیکن بحرینی بر اثر اشتباه و غفلت مدافعان کشورمان روی یک توپ برگشتی دروازه سیدمهدی رحمتی را گشود.

ملی پوشان فوتبال کشورمان که با گل دقیقه 45 العجمی غافلگیر شده بودند، نیمه دوم را بهتر آغاز کرده و با ورود محمد قاضی و جواد کاظمیان در دقیقه 60 چهره‌ای هجومی تر به خود گرفتند تا اینکه بالاخره در دقیقه 3+90 توسط مجتبی جباری به گل تساوی رسیدند. در نیمه دوم تیم بحرین هیچ حرفی برای گفتن نداشت و گل دقایق پایانی مجتبی جباری که با برخورد به مدافع بحرین وارد دروازه این تیم شد، کمترین مزد شاگردان کی‌روش بود.

قضاوت این بازی برعهده "عبدالمالک بشیر" از سنگاپور بود. او در این بازی به "حامد العنزی" و "فهد حردان" به تیم بحرین و میلاد میداودی از تیم ایران کارت زرد نشان داد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار برابر بحرین با ترکیب سیدمهدی رحمتی، حسین ماهینی، سیدجلال حسینی، هادی عقیلی، مهرداد پولادی، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، مجتبی جباری، محمدرضا خلعتبری (جواد کاظمیان - 60)، غلامرضا رضایی (میلاد میداودی - 78) و کریم انصاری‌فرد (محمد قاضی - 60) به میدان رفت.

با نتیجه‌ای که در این بازی رقم خورد جدول رده بندی گروه E مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به شرح زیر است:

1- ایران 8 امتیاز، 2- قطر 5 امتیاز (یک بازی کمتر)، 3- بحرین 5 امتیاز، 4- اندونزی بدون امتیاز (یک بازی کمتر)