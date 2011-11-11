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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۴۴

مقدماتی جام جهانی 2014/

تیم ملی قطر با گلباران اندونزی به یکقدمی تیم ایران رسید

تیم ملی قطر با گلباران اندونزی به یکقدمی تیم ایران رسید

تیم ملی فوتبال قطر با برتری پرگل مقابل اندونزی به یکقدمی تیم فوتبال کشورمان در صدر جدول رده بندی گروه E مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 19:30 امروز جمعه با دیدار تیم‌های ملی فوتبال قطر و اندونزی پیگیری شد. تیم ملی فوتبال قطر در این بازی که از گروه E رقابت‌ها و در ورزشگاه "جاسم بن حمد" شهر دوحه برگزار شد، صاحب برتری 4 بر صفر شد.

برای تیم ملی فوتبال قطر در این بازی خانگی محمد رزاق (30)، خلفان ابراهیم خلفان (33 - پنالتی و 64) و سباستین سوریا (2+90) گل زدند تا این تیم با هشت امتیاز و تفاضل گل 5+ در سکوی دوم جدول رده بندی گروه E مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا قرار گیرد. جدول رده بندی این گروه به شرح زیر است:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز
1- ایران 4 2 2 - 11 2 9+ 8
2- قطر 4 2 2 - 8 3 5+ 8
3- بحرین 4 1 2 1 3 7 4- 5
4- اندونزی 4 - - 4 2 12 10- 0
کد مطلب 1457585

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