به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیمهای ملی فوتبال بحرین و ایران در دور برگشت از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا، کارشناسان شبکه چهارم الجزیره به تحلیل این دیدار پرداخته و از گل تساوی ایران در دقایق پایانی ابراز ناراحتی کردند. آنها بحرین را شایسته پیروزی در این دیدار میدانستند و تاکید داشتند اگر بحرین پس از گل برتری به حملاتش ادامه میداد و به بازی دفاعی روی نمیآورد، قطعا به پیروزی میرسید.
این صحبتها درحالی توسط کارشناسان این شبکه مطرح میشد که آنها در تصاویر آهسته بیش از پنج موقعیت گلزنی ایران در این دیدار را بارها به تصویر کشیدند که این مسئله نشان میداد بحرینیها خوش شانس بودند که در مصاف با ملی پوشان فوتبال ایران شکست نخوردند.
همچنین یکی از کارشناسان شبکه الجزیره اشتباه خط دفاع تیم بحرین در ثانیههای پایانی را عامل به ثمر رسیدن گل ایران دانست و تاکید کرد تعویضهای کارلوس کیروش و برنامههای تاکتیکی این مربی برای استفاده مناسب از خلاءهای دفاعی بحرین تیم ایران را از شکست نجات داد.
در بخش پایانی این برنامه نتایج سایر گروهها و گلهای رد و بدل شده در این بازیها پخش شد که در این بین پیروزی عمان برابر استرالیا را مهمترین پیروزی امروز برشمرده شد. ابراز تاسف نسبت به شکست امارات برابر کرهجنوبی و حذف این تیم و تبریک به تیم اردن به خاطر صعود به مرحله بعدی از صحبتهای پایانی مجری این برنامه بود.
دیدار تیمهای فوتبال بحرین و ایران در دور برگشت از مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا امشب با تساوی یک بر یک دو تیم در منامه به پایان رسید.
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