محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با اینکه نفرات دعوت شده به تیم ملی کشتی فرنگی در این دوره از پیکارهای قهرمانی کشور حضور ندارند اما این رقابت ها مهمترین ملاک انتخاب تیم ملی اعزامی به رقابت های جهانی و آسیایی سال آینده میلادی است.



وی ادامه داد: به همین منظور تمام استان های صاحب کشتی فرنگی نفرات برتر خود را از ماه ها قبل به اردوی آمادگی فرستاده اند تا در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور حضوری موفق و سربلند داشته باشند.



رئیس هیئت کشتی استان قم تاکید کرد: هیئت ما نیز از این قائده مستثنی نیست و بعد از برگزاری رقابت های انتخابی در شهریور ماه، کشتی گیران صاحب نام رشته فرنگی قم مدت های زیادی است که در تمرینات و اردوی آماده سای خود را مهیای رقابت های قهرمانی کشور می کنند.



وی ابراز داشت: طبق تقویم و برنامه ریزی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور که حکم انتخابی تیم ملی را نیز دارد، به میزبانی هیئت کشتی استان لرستان در شهرستان سقز در حال برگزاری است.



حلوایی یاد آور شد: در این مسابقات کشتی گیران مدعی در اوزان 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم برای کسب عناوین اول تا سوم مشترک و همچنین کسب سهمیه حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی تلاش می کنند.



وی با اشاره به حضور هفت نفر از برترین های کشتی فرنگی قم به این دوره از مسابقات، عنوان داشت: در این مسابقات احمد میرباقری در وزن 55 کیلوگرم برای تیم اعزامی هیئت کشتی قم کشتی خواهد گرفت و یکی از امیدهای کسب مدال نیز محسوب می شود.



رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: در وزن 60 کیلوگرم علیرضا جانقلی به این رقابت ها اعزام شده است تا برای کسب موفقیت با حریفان خود رقابت کند، ضمن اینکه در وزن 66 کیلوگرم محمد مهر آرا برای موفقیت بر روی تشک حاضر خواهد شد.



وی عنوان کرد: در وزن 74 کیلوگرم امید اول کشتی قم برای کسب مدال در مسابقات حاضر خواهد شد، این کشتی گیر هادی علیزاده عضو تیم ملی کشورمان در رقابت های برون مرزی دو سال اخیر است که برای این رقابت ها به سطح بسیار خوبی از آمادگی رسیده است.



حلوایی تصریح کرد: علیزاده بعد از اینکه در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان آسیا در سال 2010 توانست در کشور چین مقام سوم و نشان برنز آسیا را کسب کند، خود را به عنوان یکی از کشتی گیران آینده دار معرفی کرد.



وی یاد آور شد: این کشتی گیر ارزنده بعد از موفقیت در پیکارهای جوانان آُسیا به تیم ملی دعوت شد و در مسابقات جایزه بزرگ بین المللی کشتی فرنگی سال 2011 در شهر باکوی آذربایجان نیز برای تیم ملی بزرگسالان کشتی گرفت که در این مسابقات با بداقبالی در نهایت پنجم شد.



رئیس هیئت کشتی استان قم اضافه کرد: در وزن 84 کیلوگرم ایمان قربان گنجه با آمادگی کامل در این دوره از پیکارها به روی تشک خواهد رفت، ضمن اینکه در وزن 96 کیلوگرم یحیی جساس با تلاش فراوان به دنبال کسب مدال خواهد بود.



وی در نهایت به نماینده تیم اعزامی کشتی فرنگی قم در وزن 120 کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور اشاره کرد و بیان داشت: مسعود فشکی یکی از کشتی گیران با سابقه تیم قم است که در این وزن برای تیم هیئت قم کشتی می گیرد.

