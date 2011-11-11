اردن صعود کرد/ بازگشت عربستان با شکست تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته چهارم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا امشب دیدارهایی در امان و ریاض برگزار شد که طی آن تیم‌های ملی فوتبال اردن و عربستان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

اردن که تا پیش از دیدارهای هفته چهارم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا یکه تاز گروه A این رقابت‌ها بود، امشب در ورزشگاه بین المللی امان شکست 2 بر صفر را به سنگاپور تحمیل کرد تا با 12 امتیاز ضمن تداوم صدرنشینی در گروه خود جواز حضور در مرحله چهارم مسابقات را بدست آورد. برای تیم اردن در این بازی خانگی احمد ابراهیم (15) و عامر دیب (65) گل زدند.

جدول رده بندی گروه A:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- اردن 4 4 - - 9 1 8+ 12 2- عراق 4 3 - 1 4 2 2+ 9 3- چین 4 1 - 3 3 5 2- 3 4- سنگاپور 4 - - 4 1 9 8- 0

این نتیجه در حالی رقم خورد که در گروه D مسابقات تیم عربستان از شکست یک بر صفر استرالیا مقابل عمان نهایت بهره را برد و با برتری 3 بر صفر مقابل تایلند به این رقابت‌ها بازگشت. برای تیم ملی فوتبال عربستان در این دیدار خانگی که در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار شد، نایف هزازی (58)، احمد الفریدی (78) و محمد نور (89 - پنالتی) گل زدند. این نتیجه درحالی رقم خورد که بازیکنان دو تیم در دقایق پایانی مسابقه باهم درگیر شدند.

با این پیروزی تیم ملی فوتبال عربستان پنج امتیازی شد و بالاتر از تایلند و عمان در رده دوم گروه D رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا قرار گرفت.

جدول رده بندی گروه D: