کیانوش رستمی به مدال طلای جهان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رستمی که در دسته 85 کیلوگرم با بالای سر بردن وزنه 173 کیلوگرمی در حرکت یکضرب پس از "آندره ریباکف" از بلاروس (178 کیلوگرم) و "آدریان زیلینسکی" از لهستان (174 کیلوگرم) به مدال برنز رسیده بود، در حرکت دوضرب با مهار وزنه 209 کیلوگرم به مدال طلای این حرکت رسید ضمن اینکه با مجموع 382 کیلوگرم به مدال طلای مجموع هم دست پیدا کرد و قهرمان شد.

در مجموع حرکات یکضرب و دوضرب دسته 85 کیلوگرم مسابقات جهانی وزنه برداری بنجامین هنریکو از فرانسه با مجموع 378 کیلوگرم و آدریان زیلینسکی از رومانی با مجموع 376 کیلوگرم به مدال‌های نقره و برنز دست یافتند.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از 14 تا 22 آبان‌ماه در "دیزنی‌لند" پاریس برگزار می‏شود. امشب در ادامه همین رقابت‌ها اصغر ابراهیمی در وزن 94 کیلوگرم به روی تخته می رود.