  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۲:۵۸

آسوشیتدپرس خبر داد:

بی‌احترامی بحرینی‌ها به ایران/ پرتاب بطری به سوی بازیکنان تیم ملی

بی‌احترامی بحرینی‌ها به ایران/ پرتاب بطری به سوی بازیکنان تیم ملی

دیدار تیم‌های ملی فوتبال بحرین و ایران در حالی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید که تعدادی از تماشاگران بحرینی در این دیدار به بازیکنان تیم میهمان بی احترامی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال بحرین و ایران امروز جمعه در گروه E رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا در ورزشگاه ملی منامه به نتیجه تساوی رضایت دادند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که عده‌ای از تماشاگران بحرینی بیرون از ورزشگاه به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بی احترامی کردند ضمن اینکه عده‌ای از تماشاگران به بازیکنان ایرانی در حال خروج از زمین بطری پرتاب کردند.

این اتفاقات درحالی رخ داد که در بازی رفت دو تیم در ورزشگاه آزادی فدراسیون فوتبال کشورمان به خوبی از بحرینی‌ها پذیرایی کرد که حتی این میزبانی مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز قرار گرفت.

تیم ایران در گروه E رقابت‌ها با هشت امتیاز بالاتر از قطر، بحرین و اندونزی در صدر ایستاده است.

کد مطلب 1457606

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها