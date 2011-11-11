به گزارش خبرگزاری مهر، تیمهای ملی فوتبال بحرین و ایران امروز جمعه در گروه E رقابتهای فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا در ورزشگاه ملی منامه به نتیجه تساوی رضایت دادند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که عدهای از تماشاگران بحرینی بیرون از ورزشگاه به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بی احترامی کردند ضمن اینکه عدهای از تماشاگران به بازیکنان ایرانی در حال خروج از زمین بطری پرتاب کردند.
این اتفاقات درحالی رخ داد که در بازی رفت دو تیم در ورزشگاه آزادی فدراسیون فوتبال کشورمان به خوبی از بحرینیها پذیرایی کرد که حتی این میزبانی مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز قرار گرفت.
تیم ایران در گروه E رقابتها با هشت امتیاز بالاتر از قطر، بحرین و اندونزی در صدر ایستاده است.
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