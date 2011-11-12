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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۲

افیونی:

30 هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های شهرستان لنجان اضافه می‌شود

30 هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های شهرستان لنجان اضافه می‌شود

لنجان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنجان گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 30 هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف به کتابخانه‌های شهرستان لنجان اضافه می‌شود.

رسول افیونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی و لزوم توجه مسئولان به این مسئله اظهار داشت: همه باید برای توسعه فرهنگ کتابخوانی کوشا باشند و هفته کتاب و کتابخوانی بهانه خوبی برای افزایش توجه مسئولان به کتاب در جامعه و افزایش سرانه مطالعه است.

وی با بیان اینکه توجه به کتاب و کتابخوانی بسیاری از مشکلات فرهنگی جامعه را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: خانواده‌ها باید با تربیت فرزندانی کتابخوان، زمینه کاهش مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه را فراهم کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنجان با اشاره به برنامه‌های این اداره به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی تصریح کرد: با رایزنی‌های انجام شده قرار است در روزهای آینده 30 هزار جلد کتاب به این شهرستان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص پیدا کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد کتابخانه‌های کانون‌های مساجد شهرستان زیاد است، تلاش می‌کنیم که این کتابها را در بین کتابخانه‌های مساجد شهرستان پخش کنیم تا با افزایش تعداد کتاب‌های این کتابخانه‌ها، سرانه مطالعه در بین جوانان مسجدی شهرستان هم افزایش یابد.

کد مطلب 1457608

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