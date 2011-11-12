علی عسکری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت وصول مالیات از چهار شرکت تابع وزارت نفت گفت: بر اساس توافق‌هایی که با وزارت نفت در ابتدای سالجاری انجام گرفته است در شرایط فعلی هیچ گونه مشکل مالیاتی با شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی وجود نداریم.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه در حال حاضر این 4 شرکت نفتی مالیات‌های خود را به دولت پرداخت می‌کنند، در خصوص بدهی‌های مالیاتی این شرکتها تصریح کرد: هم اکنون بدهی‌های مالیاتی این 4 شرکت نفتی در قالب جدول زمان بندی تعریف شده و به صورت قسطی دریافت می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه حتی شرکتهای نفتی در حال پرداخت برخی از بدهی‌های معوق سال گذشته خود هستند، اظهارداشت: پیش بینی می شود این بدهی‌ها به صورتی قسطی تا پایان سالجاری پرداخت شود.

وی در پاسخ به این سئوال مهر که هم اکنون بدهکارترین دستگاه دولتی از نظر عدم پرداخت مالیات کدام سازمان است ؟ توضیح داد: امسال با شرکتهای دولتی کمترین مشکل را برای دریافت معوقات مالیاتی داریم.

این مقام مسئول با اشاره به تدابیر قانونی دیده شده در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1390، بیان کرد: امسال بسترهای قانونی به نحوی تدوین شده است که مسائل شفاف تر شده و هم اکنون مشکلی با شرکتهای دولتی برای دریافت مالیات نداریم.

عسکری در پایان خاطرنشان کرد: تاخیرهایی برای دریافت مالیات از برخی از دستگاه‌های دولتی وجود دارد که این مالیات‌ها در قالب اقساط دریافت می شود.