نخست وزیر مالزی برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)،"نجیب رزاق" پس ازجلسه شورای عالی حزب حاکم مالزی (آمنو) در کوالالامپور در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این جلسه مذاکراتی درخصوص تاریخ برگزاری انتخابات انجام نشد و تنها درباره تقویت ائتلاف ملی برای حضور قدرتمند در انتخابات بحث شد.

از ماهها پیش و با توجه به رشد اقتصادی مناسب مالزی علیرغم مشکلات اقتصادی جهانی، گمانه زنی هایی درخصوص برگزاری زودهنگام انتخابات سراسری شد اما این مساله مخالفان زیادی از جمله ماهاتیر محمد داشت.

نجیب رزاق درباره پیشنهاد کمیته اصلاح انتخابات این کشور برای مشارکت مالزیایی های مقیم خارج از این کشور در انتخابات موافقت حزب آمنو با این مساله را اعلام کرد اما گفت: این مساله نیازمند مهیا شدن امکانات سخت افزاری آن است.

وی همچنین در ادامه بر اجرای طرح پرداخت 100 رینگیت کمک هزینه ماهانه به دانش آموزان مالزیایی و پرداخت 500 رینگیت به خانواده های با درآمد کمتر از 3500 رینگیت از ماه آینده تاکید کرد.

نخست وزیر مالزی که به تازگی از سفر حج بازگشته، برای شرکت در اجلاس آسیا – پاسیفیک به میزبانی آمریکا عازم این کشور شد.



