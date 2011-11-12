طرح "کتابخانه مشارکتی" در قصرشیرین اجرا می شود

حسین پروین با اشاره به نقش ارزنده کتاب در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالعه و کتابخوانی یکی از عناصر رشد و توسعه فرهنگی در هر جامعه ای است و مباحث فرهنگی و گسترش فرهنگ مطالعه زیربنای یک جامعه را تشکیل می دهند.

فرماندار قصرشیرین تاکید کرد: برای تشویق شهروندان به مطالعه و کتابخوانی طرح کتابخانه مشارکتی در سطح شهر و ادارات شهرستان قصرشیرین به اجرا در خواهد آمد.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قصرشیرین افزود: خوشبختانه شهرداری این شهرستان در خصوص پرداخت بهای نیم درصد سهم عوارض کتابخانه های قصرشیرین، به خوبی عمل کرده است.

پروین تصریح کرد: در حال حاضر، بیش از 4 هزار نفر در قصرشیرین عضو کتابخانه های عمومی این شهرستان هستند.

فرماندار قصرشیرین با تاکید بر تلاش دستگاههای فرهنگی شهرستان در امر توسعه کتابخوانی، گفت: از همه دستگاه های فرهنگی این شهرستان می خواهیم که با انجام برنامه های فرهنگ در جذب بیشتر شهروندان به مطالعه و کتابخوانی تلاش بیشتری داشته باشند.

پروین در پایان با اشاره به برنامه های این شهرستان در هفته کتاب، تاکید کرد: برگزاری جشن روز کتاب، تقدیر از کتابداران و مولفان نمونه شهرستان، بازدید دانش آموزان از کتابخانه ها و برگزاری نمایشگاه کتاب از برنامه های ما در این هفته می باشد.