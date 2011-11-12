ادامه رویکرد خصمانه غرب علیه ایران و هشدار درباره به خطر افتادن امنیت جهانی

جدیدترین گزارش مدیرکل آژانس در حالی منتشر شد که همچنان که پیش بینی می شد اتهامات بی سابقه ای در این گزارش نسبت به ایران روا داشته شده که مورد انتقاد بسیاری کشورها از جمله چین، روسیه و جنبش عدم تعهد قرار گرفته است.

در این گزارش ادعا شده که ایران فعالیتهایی را در ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته ای انجام داده است. این اطلاعات همچنین نشان می دهد که پیش از پایان سال 2003، این فعالیتها تحت یک برنامه، انجام شده و برخی از این فعالیتها ممکن است همچنان ادامه داشته باشند.

در این گزارش از ایران خواسته می شود به منظور فراهم نمودن توضیحات روشنگرانه نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای اش که در ضمیمه گزارش مورد شناسایی قرار گرفتند، بدون تعلل و به طور محتوایی وارد گفتگو و همکاری با آژانس شود.

فرانسه

در پی انتشار این گزارش کاخ الیزه در بیانیه ای با بی اعتنایی به تاکید ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود و اظهارات بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر همکاری شفاف ایران با این نهاد بین المللی اعلام کرد: درصورتی که ایران درخواست ها را برای همکاری با جامعه بین الملل در خصوص برنامه هسته ای خود رد کند، فرانسه و انگلیس درباره تحریم های جدید و بیشتر علیه این کشور تصمیم می گیرند.

رسانه های غربی نیز گزارش دادند در پی انتشار گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران، مقامات عالیرتبه فرانسه و انگلیس نشستی را در خصوص همکاریهای امنیتی و نظامی در لندن برگزار کرده و درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران شدیدا ابراز نگرانی کردند.

آلمان

"استفان سیبرت" سخنگوی "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان نیز در پی انتشار گزارش آژانس بر اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: دولت آلمان مدتهای طولانی است که نگران پیشرفت برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بی اعتنایی به تاکید ایران برای لزوم ازسرگیری مذاکرات هسته ای گفت: تهران باید بر سر میز مذاکرات هسته ای حاضر شود و شفافیت بیشتری را درباره برنامه هسته ای خود به قدرتهای جهان از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین، روسیه نشان دهد.

"گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان نیز با اشاره به رایزنی های بسیار با مقامات اتحادیه اروپا ادعا کرد: درصورتیکه ایران درخواست ها را برای انجام مذاکرات هسته ای رد کند، با تحریم های جدید و جدی تر مواجه می شود.

آمریکا

"جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید نیز روز گذشته در یک کنفرانس خبری در واشنگتن با بی اعتنایی به رایزنی های مستمر رئیس جمهوری آمریکا با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران مدعی شد: گزارش اخیر "یوکیا آمانو" درباره ایران نگران کننده است و باید تحریم های بیشتری علیه این کشور اعمال شود.

کارنی در ادامه تلاشهای خود برای جوسازی درباره برنامه هسته ای ایران گفت: آمریکا در پی روشهای بیشتر برای اعمال فشار علیه ایران است زیرا گزارش اخیر آمانو نگرانی جامعه بین الملل را درباره نیت برنامه هسته ای این کشور برانگیخت.

طرح تهدید نظامی علیه ایران درحالی مطرح می شود که در پی انتشار گزارش آژانس برخی مقامات آمریکایی درباره هرگونه ماجراجویی علیه تهران هشدار داده اند. در همین رابطه "ریچارد راسل" مشاور نظامی ارتش آمریکا در گفتگو با روزنامه معاریو با اذعان به نبود اطلاعات کافی در خصوص تاسیسات هسته ای ایران درباره پیامدهای ماجراجویی علیه ایران هشدار داد.

رژیم صهیونیستی درحالی خواستار اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران است که خود دارای زرادخانه های هسته ای خطرناکی بوده و حاضر به پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای نیست.

از سوی دیگر تهدیدهای رژیم صهیونیستی درباره اقدام نظامی علیه ایران با واکنش تند مقامات غربی مواجه شده و جامعه بین الملل بارها با مقامات تل آویو درباره پیامدهای ماجراجویی علیه ایران و احتمال جنگ در منطقه خلیج فارس گفتگو کرده است.

سازمان ملل

در همین حال "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل خواستار حل پرونده هسته ای ایران به شیوه ای دیپلماتیک و در عین حال پایبندی بیشتر این کشور به قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.

روسیه

وزارت خارجه روسیه نیز ضمن مخالفت با تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران گزارش آمانو درباره این کشور را با انگیزه سیاسی توصیف کرد.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه اعلام کرد: گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاشهای جامعه بین الملل را برای کاهش حساسیت ها درباره برنامه هسته ای ایران از بین می برد.

"سرگئی ریابکوف" معاون وزیر خارجه روسیه نیز تاکید کرد: تاکنون هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران مطرح نشده و روسیه تلاش می کند تا شرکای خود را از موافقت با تحریم های بیشتر علیه ایران برحذر دارد.

وی تاکید کرد: جامعه بین الملل از اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران به عنوان ابزاری در جهت براندازی نظام حکومت جمهوری اسلامی استفاده می کند اما نمی توانیم این رویکرد را بپذیریم.

سرگئی ریابکوف با تاکید بر ازسرگیری مذاکرات هسته ای گروه 1+5 با جمهوری اسلامی ایران گفت: روسیه معتقد است رویکرد غرب باعث افزایش مشکلات می شود و استفاده از زور علیه ایران نتایج غیر قابل پیش بینی را بر امنیت منطقه و جهان می گذارد.

"کنستانتین کاساچف" رئیس کمیته امور بین الملل مجلس دومای روسیه نیز تاکید کرد: روسیه هر اقدامی را برای جلوگیری از حمله نظامی علیه ایران انجام می دهد و مذاکرات سیاسی را بهترین روش ممکن برای حل برنامه هسته ای این کشور می داند.

وی گفت: باید منتظر بمانیم و نظر کارشناسان را درباره گزارش آژانس بدانیم، هنوز بسیار زود است تا اینگونه نتیجه گیری کنیم که ایران به تعهدات خود در قبال پیمان ان پی تی پایبند نبوده و سزاوار تحریم های اقتصادی و اقدام نظامی است.

چین

وزیر امور خارجه چین نیز پس از دیدار با همتای روسی در مسکو ضمن رد ایده اعمال تحریمهای جدید علیه ایران به منظور توقف برنامه هسته ای این کشور گفتگوهای مستمر و همکاری را تنها روش ممکن برای حل پرونده هسته ای ایران دانست.

دانمارک

وزارت خارجه دانمارک نیز روز گذشته درباره حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران به قدرتهای غربی هشدار داد و اعلام کرد: عملیات نظامی علیه ایران بسیار خطرناک بوده و دولت دانمارک حاضر به شرکت در چنین عملیاتی نیست.