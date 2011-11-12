مقاومت در بهترین شرایط است / چه کسی جرات حمله به ایران را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان عصر امروز در سخنانی به مناسبت روز شهید به تشریح اوضاع داخلی لبنان و تحولات منطقه ای و بین المللی پرداخت.



تاکید بر اهمیت ارتش و انتقاد از برخی طرفهای لبنانی

سید حسن نصرالله تاکید کرد ما بر اولویت بی طرف نگه داشتن ارتش لبنان به عنوان نهاد تضمین کننده وحدت و امنیت تاکید می کنیم .

وی خطاب به جریان ضعیف 14 مارس که همچنان به غربی ها دل بسته است، گفت : بیایید به کشور خودمان توجه کنیم و پرونده های آن را در دولت و میز گفتگو حل کنیم و بر خارج و تحولات منطقه ای حساب باز نکنید.



نصرالله اظهار داشت : اگر خواهان تامین هزینه های مالی دادگاه بین المللی ویژه لبنان هستید، از اعراب و دیگران بخواهید هزینه های مالی آن را تامین کنید.



دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد : شرط بندی برخی طرفها بر تحولات منطقه ای، در نهایت با شکست روبرو خواهد شد.



نصرالله گفت : مهمترین مسئله در عملکرد دولت، اولویت دادن به مسائل و امور مردم لبنان است.



وی افزود : دولت باید تلاشهای خود را برای خدمت به مردم لبنان بیشتر کند و پروندهای مختلف را پیگیری کرده و اهمیتی به هیاهوها و جنجال آفرینی برخی طرفها ندهد.



نصرالله گفت : دولت لبنان ثابت کرده است که دولت نماینده اکثریت مردم لبنان است و دولت تک صدایی نیست.



دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد : امروز همه را به پایبندی به مقاومت و ارتش و اراده مردمی دعوت می کنم، زیرا عنصر و عامل قدرت واقعی است.



خواب در مقابل دشمن بیدار، هرگز



نصرالله گفت : رژیم صهیونیستی از سال 2006 به تسلیح و تجهیز خود ادامه می دهد و رزمایش برگزار می کند، چگونه می توانیم در این زمینه بی تفاوت باشیم و بخوابیم در حالی که دشمن مقابل ما نخوابیده است.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد : تاکید می کنم که مقاومت از سال 1982 تا کنون حتی یک روز هم نخوابیده و از دشمن غفلت نورزیده است.



نصرالله گفت : در عین حال که جنگ دیگری را علیه لبنان بعید می دانیم، اما معنایش این نیست که غافل و خواب باشیم.



وی افزود : اما اگر روزی بیاید و اسرائیل علیه لبنان جنگ به راه اندازد در آن صورت، این جنگ آخرین ماجراجویی این رژیم خواهد بود.



دبیرکل حزب الله لبنان گفت : تا زمانی که این ایمان و بصیرت وجود داشته باشد و مثلث مقاومت، مردم و ارتش هم پابرجا باشد، اسرائیل هرگز قادر به جنگ افروزی جدید نخواهد بود.



بعید بودن ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی علیه لبنان



نصرالله تصریح کرد : لبنان اکنون قادر است با تکیه بر مردم، ارتش و مقاومت در برابر هر تجاوزی از خود دفاع کند و به پیروزی برسد.



وی افزود : اگر طرح جنگی در سطح منطقه وجود نداشته باشد، بعید می دانیم که اسرائیل دشمن به لبنان حمله کند.



وی خاطر نشان کرد : با وجود تمام حرفهایی که گفته می شود، همچنان بعید می دانیم که دشمن دست به تجاوز به لبنان بزند.



نصرالله در خصوص استقامت و ایستادگی مردم جنوب لبنان نیز گفت : جنوب با قدرت در معادله منطقه ای حضور دارد و شکست نمی خورد.



به گزارش مهر، دبیرکل حزب الله لبنان در خصوص سرنوشت امام موسی صدر رهبر شیعیان و مظلومان لبنان گفت : امام موسی صدر هنگامی که برگردد، به فرزندان و مقاومتی که پایه ریزی کرد، افتخار خواهد کرد.



وی افزود : امروز و برای اولین بار لبنان و به ویژه جنوب در فضای مطمئن و اعتماد و رضایت به سر می برد.



امنیت و آرامش لبنان مرهون خون شهداست

نصرالله گفت : در جنگ جولای 2006، اگر این مردانی که فرار نکردند و نهراسیدند، نبودند، لبنان با سلاح و تاکتیک و مدیریت و تمام وسایل در دسترس نمی توانست به پیروزی برسد، مبارزان در مقابل تمام امکانات و تجهیزات جنگی دشمن ایستادگی کردند و از کثرت طرفداران دشمن و کثرت کسانی که بر دشمن دل بسته بودند، ترسی به دل راه ندادند.



دبیرکل حزب الله گفت : همه به یاد می آوریم که در آغاز رویارویی با اشغالگران، تمام دنیا در کنار اسرائیل قرار داشت .



وی افزود : اگر لبنانی ها به زندگی در ذلت و سرسپردگی راضی شوند، آیا می توان آن را زندگی نامید، هرگز، این مرگ است، در حالی که شهدا سازنده زندگی هستند.



نصرالله گفت : اسمال، برادران ما عنوان روز شهید را "روز زندگی" گذاشته اند که البته این نامگذاری صد در صد درست است، چرا که شهدا زنده هستند.



وی با اشاره به عملیات جاودانه شهید احمد قصیر علیه رژیم صهیونیستی گفت : عملیات شهید احمد قصیر، عملیات بنیادی و اساسی در تاریخ مقاومت به شمار می رود و بنابراین شهید احمد قصیر را فاتح عصر استشهادیون می نامیم.



نصرالله خاطر نشان کرد : ما امروز مقام تمام شهدای حزب الله را ارج می نهیم و تلاشهای تمام گروههای مقاومت و مشارکت واقعی آنها در دفاع از لبنان و حمایت از آن را مورد تقدیر قرار می دهیم.

اوضاع به نفع مقاومت و جبهه پایداری



به گزارش مهر، دبیرکل حزب الله لبنان در خصوص تحولات منطقه ای و بین المللی و پیروزی انقلابهای مردمی در کشورهایی که رژیمهای آنها سرسپرده و مزدور غربی ها و همپیمان صهیونیستها بودند، تصریح کرد : اوضاع کنونی منطقه و جهان به نفع مقاومت و کشورهای مخالف رژیم صهیونیستی است.



سید حسن نصرالله در خصوص جایگاه مقاومت گفت : باید بگویم که ما امروز در تمام جنبه ها قوی تر از هر زمانی هستیم.

اگر سال 1982 یا 2006 بنگریم می بینیم که امروز نسبت به گذشته قوی تر شده ایم و در هر روزی که جنگی بوده است، ما پیروز شده و پیروز خواهیم ماند.



واکنش به تهدیدهای غربی ها و صهیونیستها علیه ایران

نصرالله در واکنش به جوسازیها و تهدیدهای صهیونیستها و غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد : باید بدانید که ایران خیلی قوی تر از گذشته شده است، ایران رهبری نمونه در منطقه و جهان دارد و این کشور پاسخ دندان شکنی به تجاوز احتمالی بیگانگان خواهد داد.



وی تاکید کرد : چه کسی جرات حمله به ایران را دارد، ما امروز دیدیم که وزیر دفاع آمریکا عاقلانه تر درباره ایران حرف زد و گفت ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم.



نصرالله به غربی ها و اشغالگران قدس هشدار داد : کشورهای غربی باید بدانند در صورت تجاوز به ایران و سوریه، جنگ محدود به این دو کشور نخواهد شد و جنگ منطقه ای خواهد بود، این یک حساب و کتاب واقعی است.



وی با تاکید بر ضرورت اینکه کشورهای عربی و انقلابیون منطقه باید موضع خود را مشخص کنند، از اظهارات ضد ایرانی اخیر مقامات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت : صهیونیستهایی که خود کلاهکهای هسته ای فراوانی دارند، از جهان می خواهند برنامه هسته ای ایران را متوقف کند، در واقع زورگویی رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی ناشی از احساس ضعف دیگران است، اما بگوییم زمان ضعیف بودن کشورهای منطقه به سر رسیده است.