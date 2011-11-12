انتقاد از موازی کاری در شعر آئینی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مجاهدی در مراسم اختتامیه یازدهمین کنگره ملی ادبیات غدیر در سخنانی گفت: در مورد شعر علوی خیلی کم کار شده است در حالی که چه آوارگی‌ها برای بیان محبت و اظهار ارادت به امام علی(ع) در همین شهر قم کشیده شده و چه خون‌هایی ریخته شده است.



وی افزود: در سده دوم و سوم هجری قمری 140 شاعر ولایی در همین شهر قم زندگی می‌کردند و در نهایت توانایی به فارسی و عربی درباره ائمه شعر می‌گفته‌اند، ابن عمید که در شعر عرب معروف است و در نقد و نظر بی‌نظیر است به مولف تاریخ قم گلایه می‌کند که چرا شما قمی‌ها درباره مفاخر خود تذکره‌ای ندارید.



دبیر یازدهمین کنگره ملی ادبیات غدیر بیان داشت: حاکمیت حاکمان شیعی ستیز چیزی از اشعار ولایی شاعران باقی نگذاشته و شاعران یا مجبور بودند اشعار خود را مخفی و با خود مدفون کنند و یا آن را از بین ببرند.



وی افزود: امروز باید شاکر باشیم که در این فضای روحانی و آزادانه در ساحت امام علی(ع) همایش و کنگره می‌گیریم و باید از عهده شکر آن برآئیم و کفران نکنیم.



مجاهدی بیان داشت: به شهادت منابع تاریخی شعر علوی از کهن ترین و مهمترین انواع اشعار ولایی در قلمرو اشعار آئینی در زبان فارسی بوده است.



وی ادامه داد: در سده های آغازین هجری تا آغاز نیمه دوم سده چهارم به علت حاکمیت بلامنازع حاکمان شیعی ستیز در جای جای ایران و شکنجه و آزار موالیان اهل بیت(ع) مطلب درخوری از اشعار علوی در حافظه تاریخی ادبیات ایران ثبت نشده است.



دبیر کنگره ادبیات غدیر افزود: کسایی مروزی به عنوان نخستین شاعر فارسی زبان شیعی یاد کرده اند که سروده علوی و سوگ سروده عاشورایی او در پیشینه مکتوب شعر ولایی در ساحت زبان و ادبیات فارسی به ثبت رسیده است.



شعر آئینی قم می‌درخشد



وی بیان داشت: شاعران پرآوازه ای قبل از او هم در قم می زیسته اند که به دو زبان فارسی و عربی آثار فاخر و دلنشینی داشته اند و شعر آئینی قم در میان سایر استان‌ها می‌درخشد



مجاهدی تصریح کرد: باید روزی بتوانیم در کشور حرف اول را در عرصه شعر آئینی بزنیم که تاسیس دبیرخانه دائمی شعر آئینی در قم کار بسیار دشواری بود که انجام شد.



وی با بیان اینکه برخی دنبال کارهای موازی هستند افزود: بعد از تاسیس این دبیرخانه فلان سازمان هم دبیرخانه دائمی ایجاد کرده و معلوم نیست با بودجه‌های زیادی که دارند چه فعالیتی دارند و حتی بعد از گذشت چند ماه یک گزارش هم نداده‌اند.



دبیر یازدهمین کنگره ملی ادبیات غدیر با بیان اینکه کارهای عقب مانده زیادی وجود دارد تاکیدکرد: من حاضرم لیست بلندبالایی از کارهای انجام نشده را ارایه کنم که نیازی هم به کارهای موازی نباشد.

