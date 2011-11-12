فرماندار خرم آباد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که با حضور حسن شریعت نژاد معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، محمد امین رضوانی مدیر کل انتظامی و انتخابات استانداری لرستان و بخشداران شهرستان خرم آباد در محل فرمانداری برگزار شد، مرتضی ولیپوری به عنوان فرماندار جدید شهرستان خرم آباد معرفی شد.

در حکم انتصاب مرتضی ولیپوری به عنوان فرماندار خرم آباد که به امضای مصطفی محمد نجار وزیر کشور رسیده، خطاب به مرتضی ولیپوری آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در چارچوب وظایف مصوب و در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.

مرتضی ولیپوری پیش از این فرماندار شهرستانهای الیگودرز و دلفان بوده و خدمت در سمت مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری لرستان را نیز در کارنامه خود دارد.

پیش از این مسئولیت فرمانداری خرم آباد با حسن شریعت نژاد بود که وی به معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان ارتقا یافت. همچنین در طول سه ماه اخیر سرپرستی فرمانداری خرم آباد بر عهده شمس الدین بختیاری بوده است.