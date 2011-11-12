آموزشگاهها؛ تیغ دولبه هنر/ مدرسان غیرحرفه ای بلای جان هنرجویان

به گزارش خبرنگار مهر، ‌در اینکه هنر یکی از بخشهای جدایی ناپذیر زندگی مردمان ایران زمین بوده و هست تردیدی وجود ندارد اما در این میان، وجود هنرمندان برجسته ای که در خاک پهناورترین استان کشور پرورش یافته‌اند نشان از آن دارد که توجه به هنر در بین مردمان این منطقه اهمیت ویژه ای دارد.

در این شرایط آنچه که کمتر مورد اهمیت و توجه قرار گرفته آموزش هنر است به گونه ای که در حال حاضر به وفور شاهدیم افراد، تنها با داشتن مدرکی در پایین ترین درجه بندی کیفی اقدام به تاسیس آموزشگاه یا آموزش خصوصی رشته های مختلف هنری می کنند و بدتر آنکه خیلی از این مدرسین حتی مدرک هم ندارند و صرف گذراندن دوره هایی چند ماهه در خصوص آموزش یک هنر اقدام می کنند که در پایان،‌ نه تنها هنری آموخته نمی شود بلکه استعداد علاقمندان هم در جهتی دیگر متمایل می شود. هر چند در مورد برخی رشته های این حساسیت وجود دارد. در این باره، خبرنگار مهر با چند تن از هنرمندان رشته های مختلف در کرمان به گفتگو نشست.

در کرمان به هنر بهایی داده نمی شود

مدیرمسئول یکی از آموزشگاههای نقاشی در کرمان از وضعیت تدریس این هنر گلایه مند است.

مریم طاهری در این باره به خبرنگار مهر می گوید: ما در کرمان خوشبختانه از لحاظ استاد و مدرس در هنر نقاشی مشکلی نداشته و مدرسان حرفه ای بسیاری داریم که سطح کیفی آموزش این هنر را تضمین می کنند.



وی می افزاید: اما مسئله مهم این است که در مجموع در کرمان به مقوله هنر ارزش و بهایی داده نمی شود.



طاهری با بیان اینکه نقاشی هم از این بی توجهی مردم و مسئولین مستثنی نبوده بیان می دارد: یکی از مشکلات بزرگ در این زمینه، آموزش این رشته هنری توسط کانونها و مراکزی جز آموزشگاههای تخصصی است.



آموزش نقاشی توسط استادان غیرحرفه ای



وی در توضیح این مطلب اضافه می کند: در تابستان و با تعطیلی مدارس و دانشگاهها، بسیاری از کانونهای فرهنگی و هنری و یا مساجد محله ها اقدام به برگزاری کلاسهای آموزش نقاشی می کنند آن هم با هزینه ناچیزی مثلا 8 هزار تومان برای یک ماه و نیم!



طاهری که 12 سال سابقه تدریس هنر نقاشی دارد، می گوید: بارها اعلام کرده ایم که در این کانونها و مراکز، حداقل از استادان حرفه ای آموزشگاهها بهره بگیرند یا از ما کمک بخواهند تا شاگردانی که توانایی انجام این کار را دارند به آنها معرفی کنیم اما متاسفانه تاکنون هیچ حرکتی در این خصوص انجام نشده است.



وی با بیان اینکه همه هنرمندان کرمانی از اوضاع خود گلایه دارند اظهار می دارد: شاگردان ما بسیار کم شده و کار آموزش هنر دیگر درآمدی برای هنرمندان ندارد بیشتر هم به دلیل آموزش هنر در مراکز غیر تخصصی آن هم توسط استادان غیر حرفه ای.



این مدرس نقاشی ادامه می دهد: در کرمان حتی مهدهای غیرتخصصی اقدام به برگزاری کلاس آموزش نقاشی می کنند.



وی اظهار می دارد: وقتی هزینه ها کم باشد بسیاری از خانواده ها فرزندان خود را به این مراکز می برند در حالی که در این صورت بیشتر متضرر می شوند چون آموزش هنر توسط استاد غیرحرفه ای قطعا نتیجه نامطلوبی بر هنرجو خواهد گذاشت.



طاهری می گوید: در کنار این، از لحاظ بیمه، تسهیلات بانکی و دیگر خدمات حمایتی هم ما مدرسین نقاشی بی بهره هستم.



این مدرس نقاشی تصریح می کند: در مدارس هم وضع آموزش هنر چندان مطلوب نیست.



وی در این باره توضیح می دهد: به عنوان نمونه در بسیاری از مدارس غیرانتفاعی در کرمان معلم هنر استخدام نمی کنند که اگر هم این کار انجام شود با ساعتی 500 تا هزار تومان. این مدرس نقاشی می گوید: با این شرایط کاملا مشخص است که در کرمان هیچ اهمیتی به این هنر داده نمی شود.



ملاک اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه موسیقی صحیح نیست



خبرنگار مهر با شهرام ابوعامری، مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی "شباهنگ" هم در این باره گفتگو کرد.



ابوعامری در بحث آموزش این هنر در کرمان، روش مجوز دادن به متقاضیان تاسیس این مراکز را روشی اشتباه دانسته و می‌گوید: مرکز گسترش فعالیت‌های هنری وزارت ارشاد تا پیش ازاین، از افراد امتحان می‌گرفته که اخیرا بخش تئوری آن ‌به صورت کنکور در هر استانی برگزار می شود.



وی می افزاید: به عقیده‌بنده این امتحانات کافی نیست. ابوعامری این سئوال را مطرح می‌کند که آیا نوازنده ‌چیره‌دست و توانایی که در این امتحان نمره قابل قبلی به دست می‌آورد و مجوز آموزشگاه می‌گیرد، می‌تواند در زمینه‌ مسائل مالی، ‌اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تربیت مدرسین خوب و لایق موفق عمل کند؟ این مدرس موسیقی ادامه می‌دهد: ‌در این شرایط، مشخص است تنها قبولی در امتحان، ملاک نیست.



موسیقی صنف ندارد



مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی شباهنگ در ادامه با اشاره به اینکه موسیقی نسبت به همه هنرها طرفداران بیشتری دارد، اظهار می‌کند: متاسفانه در کرمان، اگر مدیرمسئولی در آموزشگاه خود هنرجوی کافی نداشته باشد یقینا رو به سقوط خواهد بود چرا که در کرمان، 65 درصد درآمد آموزشگاه متعلق به مدرس و تنها 35 درصد سهم مدیر مسئول است.



وی می‌گوید: دلیل اصلی این است که موسیقی صنف مستقلی ندارد؛ درست است که ما در صنف بقیه آموزشگاه‌ها قرار داریم اما هنرمندان سایر رشته‌ها، مسائلشان را با دید خودشان حل می‌کنند؛ مثلا برخی رشته‌ها می‌توانند برای تقویت بنیه‌مالی خود کلاس‌های کنکور برگزار کنند اما در آموزشگاه موسیقی روال کار، کلاس‌های خصوصی و نیم ساعته است.



ابوعامری ادامه می‌دهد: این در حالی است که همه دنیا فهمیده‌اند که کلاس‌های هنری باید گروهی برگزار شوند تا هم هزینه ها سرشکن شود و هم بازدهی بیشتر شود.



عدم حمایت از سوی مسئولان مراکز هنری



مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی شباهنگ یکی دیگر از مشکلات پیش روی این مراکز هنری را عدم حمایت از سوی مسئولین مربوطه دانسته و می‌گوید: به آموزشگاه‌ها هیچ تسهیلات بانکی در قالب وام ارائه نمی شود این در حالی است که این مراکز می‌توانند با هزینه‌ 20 تا 30 میلیون تومانی حداقل برای 10 نفر اشتغالزایی کنند.



ابوعامری ادامه می ‌دهد: در طرح های اشتغالزایی هم ما هر چه پیگیری کردیم تا ازتسهیلاتی برخوردار شویم، مشخص شد که متاسفانه هیچ آیتمی برای هنر دیده نشده است.



وی می افزاید: فرهنگ و هنر است که یک جامعه‌ایده‌ال را می سازد با این وجود، چرا برنامه‌ریزان آن را اصلا نمی‌بینند؟!



شهرداری موسیقی آموزش ندهد



ابوعامری به برگزاری کلاس‌های آموزش موسیقی توسط نهادهایی همچون معاونت فرهنگی هنری شهرداری کرمان هم اشاره و اظهار می‌دارد: این کلاس‌ها که با نرخ بسیار پایینی برگزار می شود اما با کیفیتی که دارند، دودش تنها به چشم خانواده‌ها می‌رود و والدین نمی‌دانند با این شیوه‌‌آموزش موسیقی به فرزندان خود چه خیانتی به آنها می‌کنند.



آموزش تضمینی؛ دروغ محض



ابوعامری که خود سابقه‌ای 30 ساله در زمینه‌هنر موسیقی دارد به آموزش‌های غیررسمی این هنر هم اشاره کرده و می‌گوید:‌ بسیاری هستند که به دلیل انتخاب بدی که انجام داده‌اند نه تنها نوازنده نشده‌اند بلکه از موسیقی متنفر هم شده‌اند.



وی ادامه می‌دهد: آموزش‌هایی که در مغازه‌ها ارایه می‌شود یا در زیرزمینها، 90 درصد مشکل دارند چون هیچ نظارتی بر کار آنها وجود ندارد.



وی با تاکید بر این مسئله که آموزش‌های غیررسمی موسیقی نمی‌تواند برای آموزشگاه‌های رسمی مشکلی ایجاد کند، بیان می‌دارد: آموزش تضمینی موسیقی هم یک دروغ محض است چرا که موسیقی مشکل ‌ترین رشته‌هنری است و هستند کسانی که 10 تا 20 سال در این رشته کار می ‌کنند اما هنوز موفق نشده‌اند با این شرایط چگونه کسی می‌تواند در 10 جلسه این هنر را یاد بگیرد؟!



کیفیت مطلوب آموزش هنرهای سینمایی



درخصوص کیفیت آموزش هنرهای نمایشی و سینمایی هم خبرنگار مهر با یکی از فعالان این هنر گفتگو کرد.



حمید عسکری می گوید: هنر سینما در کرمان در حوزه آموزش چه از لحاظ سخت افزاری و چه نرم افزاری در سطح نسبتا خوبی است.



وی با بیان اینکه کرمان از معدود استانهایی است که در هنر سینما به روز بوده می افزاید: انجمن سینمای جوان، حوزه هنری و چند آموزشگاه خصوصی که در این حوزه فعالیت می کنند، در زمینه مسایل آموزشی و آموزش تئوری، در جذب استاد اهل فن و متخصص و همچنین منابع مکتوب برای تحقیق و پژوهش، عملکرد نسبتا مطلوبی دارند.



آموزش سینما در کرمان مخاطب ندارد



عسکری می گوید: با وجود شرایط مطلوب آموزشی اما متاسفانه در کرمان در زمینه استفاده از این امکانات و استقبال از این هنر دچار مشکل جدی هستیم.



وی ادامه می دهد: مثلا بارها تجربه شده که جلسات نمایش فیلم در کرمان برگزار می شود اما حتی کسی که فیلمی از دوستش اکران می شود، حاضر نیست در این جلسه شرکت کند و با وجود تبلیغات گسترده و حتی با دعوت رسمی که انجام می شود همواره عدم حضور مخاطبان مشکلی اساسی بوده است.



این فعال عرصه سینما می افزاید: در بحث استادان هم در کرمان از شرایط مطلوبی برخوردار هستیم به خصوص در دو، سه سال اخیر در حوزه نقد، ساخت و تحقیق فیلم، اساتید برجسته و اهل فن با علاقه به کرمان آمده اند اما به دلیل عدم استقبال از سوی مردم با دلخوری رفته اند.



عسکری ابراز می دارد: در مراکز دانشگاهی ما مثل دانشگاه باهنر هم نشست های تخصصی توسط استادان برجسته ای برگزار می شود اما در آنجا هم همواره با ریزش مخاطب و عدم استقبال روبرو هستند.



وی می گوید: مشکل جوامع غربی این است که امکانات کافی دارند اما افراد متخصص تجربه و تخصص خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار نمی دهند در صورتی که در کشور ما عکس این حالت وجود دارد.



وی اضافه می کند: ما در حوزه های مختلف افراد مجرب بسیاری داریم که به راحتی تجربیات خود را به علاقمندان منتقل می کنند اما مشکلی که هست هنرجویان ما استقبال نمی کنند.



عسکری می افزاید: بسیار پیش آمده که با حمایت های نهادها و ارگانها کارگاههای تخصصی مربوط به هنر سینما با حضور مجرب ترین اساتید در کرمان برگزار شده اما تعداد شرکت کنندگان به انگشتان یک دست هم نمی رسد در حالی که چنین کارگاههایی اگر در دیگر استانها برگزار شود از پنج ساعت به 10 ساعت و از یک روز به چندین روز طول می کشد در حالی که در کرمان کاملا برعکس است.



انگیزه وجود ندارد



این هنرمند کرمانی یکی از دلایل عدم استقبال کرمانیها از این امکانات هنری را نبود انیگزه می داند و اظهار می دارد: ایرادی که به خصوص در علاقمندان به هنرهای نمایشی شامل سینما و تئاتر وجود دارد این است که کسی چندان حوصله تحقیق و پژوهش را ندارد.



عسکری می گوید: کسانی که به سمت این هنر می آیند متاسفانه خیلی شتابزده عمل می کنند و می خواهند یک شبه راه صد ساله را طی کنند.



وی ادامه می دهد: در مراکز آموزشی هنرهای سینمایی در کرمان قطعا کتابخانه هم وجود دارد اما بسیار پیش آمده که کتابها در طول یک سال حتی یک بار مهم دست نخورده اند.



عسکری بیان می دارد: این در حالی است که این هنر مسایل فنی خاص خود را دارد و هنرمند سینما باید جامعه شناس، روانشناس، اقتصاد دان و مسلط به ادبیات و بسیاری از دیگر علوم باشد که این تسلط هم جز از طریق مطالعه امکان پذیر نخواهد بود.



مسئولین به آموزش هنر جدی تر فکر کنند



در این میان، خبرنگار مهر با یکی از استادان خوشنویسی کرمان هم گفتگو کرد.



محسن تقی پور با اشاره به حساسیت موجود در آموزش این هنر می گوید: خوشبختانه خط و خوشنویسی از آن دسته هنرهاست که به راحتی می توان استاد کاربلد و ناشی را از هم سوا کرد و در این خصوص مشکل چندانی وجود ندارد.



وی می گوید: اما در مجموع،‌آموزش یک علم بوده و هر کسی نمی تواند ادعای توانمند بودن در این کار را مطرح کند.



تقی پور ادامه می دهد: به عنوان نمونه، کسی که یک آموزشگاه هنری را تاسیس می کند باید در بحث تبلیغات، مدیریت، جذب هنرجو و مهمتر از آن ایجاد انگیزه بیشتر در هنرجو برای ادامه فعالیت خود همچنین فراهم کردن زمینه ای برای بهره مند ساختن هنرجو از مزایای هنری که آموخته توانایی و قدرت لازم را داشته باشد.



وی تصریح می کند: اما در کرمان متاسفانه به این موارد چندان توجهی نمی شود و هرکسی که از راه می رسد مهر آموزگاری بر پیشانی خود زده و اقدام به آموزش هنر می کند که لازم است در این خصوص مسئولین مربوطه چاره اندیشی کرده و جدی تر به این مسایل توجه کنند.

جای خالی آموزش هدفمند هنر در کرمان



یک از دانشجویان هنر هم در این زمینه اظهاراتی دارد. زهرا انصاری می گوید: در اینکه در کیفیت آموزش هنر در کرمان چندان موفق عمل نمی شود شکی نیست.

وی در اثبات این ادعا اظهار می دارد: در حال حاضر مشاهده می شود حداقل در هر خانواده ای یک نفر از فرزندان به یکی از رشته های هنری روی آورده است اما درنهایت با توجه به این آمار بالای هنرجویان در آموزشگاهها، در تربیت هنرمندان برجسته نتوانسته ایم چندان رتبه ای را در کشور به خود اختصاص دهیم.



انصاری می افزاید: متاسفانه بسیاری از افراد، هنر را یک سرگرمی می پندارند که البته چندان هم بی ربط نیست اما با این دیدگاه، متن فدای حاشیه می شود چرا که در بحث هنر سرگرمی در اولویت های بعدی قرار می گیرد و اصل موضوع این است که هنر می تواند یک صنعت و یک تخصص در جامعه به حساب آید.



وی از جای خالی آموزش هدفمند هنر در کرمان سخن به میان آورده و می گوید: شاهدیم که در تعطیلات تابستانی در یک دوره کوتاه سه ماهه خانواده ها فرزندان خود را به کلاس های آموزش هنر می فرستند اما با شروع مدارس این کلاسها تعطیل می شود و مشخص نیست واقعا هدف از این کار چه بوده است.



وی می افزاید: متاسفانه در بسیار از موارد مدرسان هنری هم به این مسئله بی توجهی نشان داده و خانواده ها را از عواقب این کار مطلع نمی کنند.