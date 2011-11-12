به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، آژانس با این حال اعلام کرده که این مقدار تشعشات رادیو اکتیو خطری را متوجه مردم نمی‌کند.

منشا این تششعات رادیو اکتیو که از دو هفته پیش در حال گسترش است، همچنان به صورت راز باقی مانده، اما کارشناسان معتقدند که منشاء اینها می‌تواند عوامل مختلفی از جمله آزمایشگاه‌های پزشکی، بیمارستان‌‌ها و زیردریایی‌های اتمی باشد. ‌

جمهوری چک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از وجود پرتوهای رادیو اکتیو غیر معمول در این کشور در جریان گذاشته است.

مقامهای چک بر این باورند که منشا این رادیواکتیو از یک کشور دیگر است و به نیروگاه اتمی چک ربطی ندارد. مقام های این جمهوری همچنین احتمال داده‌اند، رادیو داروها منشا این تششعات باشند.

در همین حال وزارت محیط زیست آلمان هم اعلام کرد که در شمال این کشور میزان تششعات ید ۱۳۱ کمی بالاتر از حد معمول است. آلمان همچنین گفته که این تشعشعات ربطی به نیرو‌گاه‌های اتمی ندارد.

اسلواکی، سوئد، اتریش، مجارستان هم اعلام کرده‌اند که میزان پرتوهای ید ۱۳۱ کمی بالاتر از حد معمول است که به گفته مسئولان خطری متوجه مردم نمی‌کند. میزان بالای ید ۱۳۱ سرطان‌زا است و می‌تواند مواد خوراکی را آلوده کند.