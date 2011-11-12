  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

محرمعلی چراغی:

تشکیل شورای فرهنگ دینی در روستاها ضروری است

تشکیل شورای فرهنگ دینی در روستاها ضروری است

سنقر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنقر گفت: برای توسعه فرهنگ اسلامی در سطح روستای استان، تشکیل شورای فرهنگ دینی در این روستاها واجب و ضروری است.

محرمعلی چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از روحانیون این شهرستان می خواهیم که با توجه به فرارسیدن ماه محرم، نسبت به زمینه سازی اعزام مبلغ در این ماه به روستاهای شهرستان سنقر تلاش کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سنقر تاکید کرد:‌ برای پیگیری مسائل و مشکلات این طرح در ماه محرم باشد شورای فرهنگ دینی در روستاهای مشمول طرح اعزام مبلغ تشکیل شود.

چراغی افزود: حضور درمدارس و اقامه نمازهای جماعت به همراه دانش آموزان برکات زیادی داد لذا روحانیون مستقر برای اقامه نماز دوم بعد از مسجد به سطح مدارس جهت اقامه نماز جماعت و بیان احکام بروند.

وی در پایان گفت: مقرر شده است که هریک از روحانیون مستقر در اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، درعید ولایت و عید غدیر در برنامه های جشن حضور فعال داشته باشند.

کد مطلب 1457679

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها