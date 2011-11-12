تشکیل شورای فرهنگ دینی در روستاها ضروری است

محرمعلی چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از روحانیون این شهرستان می خواهیم که با توجه به فرارسیدن ماه محرم، نسبت به زمینه سازی اعزام مبلغ در این ماه به روستاهای شهرستان سنقر تلاش کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سنقر تاکید کرد:‌ برای پیگیری مسائل و مشکلات این طرح در ماه محرم باشد شورای فرهنگ دینی در روستاهای مشمول طرح اعزام مبلغ تشکیل شود.

چراغی افزود: حضور درمدارس و اقامه نمازهای جماعت به همراه دانش آموزان برکات زیادی داد لذا روحانیون مستقر برای اقامه نماز دوم بعد از مسجد به سطح مدارس جهت اقامه نماز جماعت و بیان احکام بروند.

وی در پایان گفت: مقرر شده است که هریک از روحانیون مستقر در اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، درعید ولایت و عید غدیر در برنامه های جشن حضور فعال داشته باشند.