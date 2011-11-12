به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "محمد یوسف" روز گذشته در یک کنفرانس خبری در پایان سفر دو روزه خود به آفریقای جنوبی اعلام کرد: ما بنا به انگیزه های انسانی به الساعدی قذافی پناهندگی سیاسی اعطا کردیم.

الساعدی قذافی 11 سپتامبر وارد نیجر شد. اینترپل نیز طی صدور حکمی از کشورهای جهان خواست که وی را بازداشت و به مقامات شورای انتقالی لیبی تحویل دهند.

ارعاب و ایجاد ترس و نگرانی در میان مردم لیبی و سیطره بر بیت المال در زمان اداره فدراسیون فوتبال این کشور از جمله اتهامات الساعدی قذافی به شمار می رود.

رئیس جمهور نیجر در بخش دیگر سخنان خود ورود سیف الاسلام به خاک این کشور را تکذیب و اعلام کرد که وی در نیجر نیست.

وی درباره احتمال اعطای پناهندگی سیاسی به سیف الاسلام نیز گفت: اگر وی وارد نیجر شود در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد.