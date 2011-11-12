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۲۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۶

تا سه ماه آینده/

فاز نخست موسسه امیرالمومنین اهواز به بهره برداری می‌رسد

فاز نخست موسسه امیرالمومنین اهواز به بهره برداری می‌رسد

اهواز - خبرگزاری مهر: فاز نخست ساختمان اصلی موسسه(دانشگاه) امیرالمومنین(ع) اهواز تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، این موسسه در راستای تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت(ع) راه اندازی شده که در حال حاضر در ساختمانی موقت در دو رشته تحصیلی کلام شیعه زیر گروه امامت ولایت و ادبیات عرب فعالیت می کند.

هدف از تاسیس موسسه، ضرورت عملی کردن وحدت حوزه و دانشگاه و اعزام مبلغ به سراسر جهان به ویژه جهان عرب و تامین نیازهای مناطق مرزی با توجه به هجمه های تبلیغی، است.

موسسه آموزش عالی امیرالمؤمنین(ع) پس از پیگیریهای آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان، سال گذشته فعالیتهای خود را در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا آغاز کرد و هم اکنون 150 دانشجوی در مقطع ارشد دارد.
کد مطلب 1457693

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